Piše HINA,
Glovo u Italiji povećava plaće dostavljačima za 40 posto...
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Talijanska podružnica platforme Glovo pristala je na značajno povećanje plaća i nove radne standarde za dostavljače nakon nagodbe s milanskim tužiteljstvom

Talijanska podružnica španjolske dostavne službe Glovo pristala je povećati plaće radnicima za 40 posto nakon nagodbe s milanskim tužiteljstvom koja bi trebala dokinuti sudsku upravu. Tužitelji su u veljači naložili ogranku Foodinho da "regulira" do 40.000 dostavljača, pokrenuvši istragu protiv izvršnog direktora zbog sumnje da iskorištava radnike. Glovo, kojim upravlja njemački Delivery Hero, naveo je u izjavi da je surađivao s tužiteljima na izradi plana koji bi "ojačao njihove standarde" poslovanja, organizacije i kontrolnih mehanizama. Ti će potezi u konačnici "rezultirati stavljanjem izvan snage mjere o sudskoj upravi", navodi se u izjavi objavljenoj u utorak.

Izvor iz pravosuđa rekao je u srijedu za Reuters da je Glovo, prema sporazumu, pristao povećati plaće svojih dostavljača na najmanje 14 eura po satu, s 10 eura predviđenih važećim kolektivnim ugovorom za taj sektor.

Ni Glovo u izjavi ni izvor iz pravosuđa nisu spomenuli pitanje regularizacije radnika.

Tisuće dostavljača Glovove podružnice Foodinho obavljaju dostavu u Milanu i diljem Italije, koristeći lako prepoznatljive žute vrećice s oznakom Glovo, primjećuje Reuters.

Dokument kojim je u veljači Foodinho stavljen pod sudski nadzor navodi da su mnogi dostavljači plaćeni ispod granice siromaštva, u prosjeku 2,5 eura po dostavi.

U nekim slučajevima plaća je bila više od 75 posto ispod praga siromaštva, prema dokumentu koji je uključivao svjedočanstva 39 radnika migranata.

Minimalni egzistencijalni iznos plaće za radnike u Italiji iznosi 1.245 eura mjesečno.

