Evo kolike će biti 'povišica' za umirovljenike i 13. mirovina: 'To je mizerija, ovo je naš prijedlog'

Država mirovine usklađuje dvaput godišnje ovisno o rastu prosječne plaće i cijena, a trenutni omjer je 70:30. Kako bi porastao standard umirovljenika, Vlada je najavila novu formulu u omjeru 85:15. Međutim, mirovinski analitičar Željko Šemper upozorava da će novi način usklađivanja mirovina donijeti mrvice. Naime, mirovine od 1. siječnja rastu za 3,03 posto što za prosječnu mirovinu od 555 eura na računima umirovljenika znači 16,82 eura više. Primjena nove formule donijela bi 18,43 eura. Što je razlika od samo 1,61 euro.

- Nova formula 85:15 bi značila rast prosječne mirovine za mizernih 1,61 euro! Čak ni prema jednom, povoljnijem parametru, a sada su to plaće, ništa značajno ne bi se dogodilo, jer bi povećanje bilo 20 eura ili samo 3,18 eura više! Ovakvo usklađivanje mirovina je velika blamaža i sramota ove Vlade, kad znamo, da je u srpnju plaća Plenkovića porasla za 2423 eura, a ministra Piletića za 1941 euro - kazao je Šemper.

Ovakvom formulom, nastavlja mirovinski analitičar, mirovine stalno zaostaju i gube utrku s plaćama i inflacijom, posebno s preskupom hranom.

- Zbog toga je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći tek 40,6 posto, po čemu je Hrvatska uz Bugarsku na dnu članica EU - ističe Šemper i podsjeća da je odbor za socijalnu zaštitu Europske komisije preporučio Hrvatskoj izmjenu formule usklađivanja mirovine i ukidanje ili smanjenje poreza na mirovine s ciljem većeg udjela mirovine u plaći.

Iznos je relativno mali, ali...

Iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tvrde je ovdje riječ o najpovoljnijem načinu usklađivanja na području EU-a jer većina država članica mirovine usklađuje samo na temelju jednog parametara, dakle ili 100 posto prema rastu plaća ili 100 posto prema rastu potrošačkih cijena. Oni koji imaju kombiniranu formulu, ona se najčešće primjenjuje u omjeru 50:50, navode iz ministarstva.

- Dakle, iako bi predložena formula 85:15 donijela relativno mali iznos na individualnoj razini prema stopama rasta cijena i plaća od 1. siječnja 2025., jer je riječ o relativno niskim stopama, svakako će u budućnosti dovesti do primjerenije usklađenosti mirovina u odnosu na rast plaća i potrošačkih cijena - odgovorili su iz ministarstva.

Napominju kako povećanje mirovina u budućnosti nije moguće osigurati samo promjenom formule usklađivanja mirovina, nego je potrebno kombinirati i druge mjere koje direktno utječu na povećanje razine adekvatnosti mirovina. Između ostaloga, najavljeno je uvođenje godišnjeg dodatka, a to, napominju iz ministarstva, predstavlja jedan od većih iskoraka u mirovinskom sustavu.

- Pri tome, potrebno je voditi računa da se isplata dodatka osigura svim umirovljenicima neovisno o visini njihovih mirovinskih primanja, stoga je i predložen model prema kojem će visina dodatka ovisiti o navršenom mirovinskom stažu. Time se valorizira dulji rad, ali i uspostavlja svojevrsni balans između korisnika s višim i nižim iznosima mjesečne mirovine. Vlada bi svake godine donosila odluku o utvrđenoj vrijednosti za jednu godinu mirovinskog staža, kako bi se tako osigurali preduvjeti za financiranje nove mjere u skladu s realnim gospodarskim mogućnostima i fiskalnim kapacitetima - navode iz ministarstva koje vodi ministar Marin Piletić.

Prošli tjedan je u ministarstvu održan treći sastanak Radne skupine za izradu Zakona o mirovinskom osiguranju, a na njemu su socijalnim partnerima, akademskoj zajednici, predstavnicima državnih tijela i umirovljeničkih udruga predstavljene mjere kojima je cilj povećanje razine adekvatnosti mirovina, a to je jedan od glavnih prioriteta ove Vlade, kažu iz ministarstva.

Mrvice za umirovljenike

Mirovinski analitičar Šemper ističe kako vladajući predlažu da se trajni godišnji dodatak tzv. 13. mirovina računa prema formuli "godine staža x 5 eura".

- Vjerovali ili ne, riječ je o još jednoj mizeriji. Prosječan staž u Hrvatskoj je 31 godina i kad se to pomnoži s 5 eura, dolazimo do iznosa od 155 eura! To je tek 25 posto prosječne mirovine s kojom se hvali premijer, a koja iznosi 624 eura - navodi Šemper.

Pompozne najave i obećanja Vladu su veliko ništa, stava je i Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno, koji se prosvjedima bori za bolji položaj umirovljenika.

- Sve što Vlada pokazuje jest volja za kozmetičkim promjenama. Oni zapravo ne žele riješiti probleme i to je osnovni problem. Siromaštvo umirovljenika će biti trajan problem dok ne udovolje našim zahtjevima - rekao je Špika.

Blok umirovljenici zajedno već duže vrijeme zagovara novi izračun mirovina na bazi 75 do 80 posto prosječne plaće za deset najboljih godina, koji se odnose na tzv. radničke mirovine, a koje u Hrvatskoj prima oko 840.000 umirovljenika. Traže od Vlade i da se uvede institut minimalne mirovine od 22 eura po godini staža te usklađenje mirovina 100 posto prema rastu cijena ili rastu plaća. Time bi mirovine odmah narasle na 800 eura, a ne za četiri godine, kako to planira Vlada, napominje Špika.

- Umirovljenike ne zanima što će biti za dvije ili četiri godine, njima je potrebna dostojanstvena mirovina sad. Umjesto da se riješi problem, na problemima umirovljenika svi žele parazitirati. Riječ je o mnogo potencijalnih glasača, kojima se svako malo daju mrvice - zaključuje Špika.

83%

rasla je osnovica plaće dužnosnika, a plaće predsjednika države, Vlade i Sabora za oko 70 posto

600.000

umirovljenika prima manje od 540 eura mirovine, a prosječna iznosi 623 eura

40.6%

udio je prosječne mirovine u plaći, čime je Hrvatska uz Bugarsku na dnu EU

2423

eura lani je narasla je plaća premijera Plenkovića i sad iznosi 5685 eura

800

eura obećanje je Vlade da će iznositi mirovina na kraju ovoga mandata