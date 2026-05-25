Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'

Moja majka je sjedila. U trenutku kočenja pala je na jednu gospođu, a podom na pod busa i ozlijedila nogu. Bila je na rendgenu, sad čeka nalaze. Puno je tu ljudi, ozlijedili su isto noge, vrat, glavu... Ispričala nam je to kći žene, koja je ozlijeđena u ponedjeljak oko 6.30 sati u Zagrebu kad je vozač autobusa ZET-a izbjegavao automobil koji je 'izletio pred njega'. S majkom se od ranog jutra nalazi u Hitnom prijemu KB Sveti duh. Osim ondje, dio putnika Hitna pomoć prevezla je i u KBC Sestre Milosrdnice.

- Majka mi je ispričala kako je jedna djevojka vrištala od bolova. Navodno je ozlijedila ruku. Ljudi leže jer ih jako boli vrat, drugima se povraća i žale se na bolove u glavi - ispričala nam je čitateljica 24sata.

Kako nam kažu u ZET-u, potvrdili su incident koji je bio na Ilici na dijelu Kustošije. Radilo se o autobusu na liniji 146 koji prometuje od Jankomira preko Malešnice do Reljkovićeve.

- Vozač ZET-ove linije 146 izbjegavao je nalet na automobil koji mu je izletio te je morao kočiti kako bi izbjegao sudar. Više ljudi tražilo je pomoć, pozvali smo policiju i Hitnu - rekli su iz ZET-a.

Zagrebačka policija dobila je dojavu o incidentu u prometu te istražuju slučaj.