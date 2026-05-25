Trump: Američka blokada Hormuškog tjesnaca ostaje do potpisa sporazuma s Iranom

Visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je novinarima da sporazum neće biti potpisan u nedjeljum, no iznio je "najnovije obrise" onoga o čemu se pregovara

SAD će zadržati pomorsku blokadu iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu dok sporazum ne bude potpisan, poručio je američki predsjednik Donald Trump u nedjelju, dok visoki dužnosnici njegove administracije tvrde da bi pregovarači imali 60 dana za konačni dogovor. Američka blokada iranskih brodova u Hormuškom tjesnacu “ostat će u punoj snazi i na snazi sve dok sporazum ne bude postignut, ovjeren i potpisan”, napisao je Trump na Truth Socialu. “Obje strane moraju uzeti vremena i učiniti to kako treba”, dodao je.

Iz iranske vlade nije bilo trenutačnog odgovora, no novinska agencija Tasnim, povezana s iranskom Revolucionarnom gardom, objavila je da SAD i dalje opstruira dijelove mogućeg sporazuma, uključujući zahtjev Teherana za oslobađanjem zamrznutih sredstava.

Visoki dužnosnik administracije o "najnovijim obrisima" pregovora

Dan ranije Trump je rekao da su Washington i Iran u velikoj mjeri usuglasili memorandum o razumijevanju koji bi trebao biti temelj mirovnog sporazuma i ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, ključnog za globalne isporuke nafte i ukapljenog plina.

Visoki dužnosnik Trumpove administracije rekao je novinarima da sporazum neće biti potpisan u nedjeljum, no iznio je "najnovije obrise" onoga o čemu se pregovara.

Dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Iran “u načelu” pristao otvoriti Hormuški tjesnac, u zamjenu za ukidanje američke pomorske blokade, te se riješiti visoko obogaćenog uranija. Dodao je i da Washington vjeruje kako je iranski vrhovni vođa, ajatolah Mojtaba Khamenei, odobrio širi okvir sporazuma.

Iz Irana nije bilo trenutačne potvrde ni pojašnjenja što znači sporazum “u načelu”.

Američki dužnosnik rekao je da Washington prvo predviđa ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade. Pregovori o detaljima nuklearnih mjera trajali bi dulje, rekao je. Odbacio je tvrdnje da Iran nije prihvatio odlaganje svojih zaliha obogaćenog uranija. “Pitanje je - kako?”, rekao je dužnosnik.

Iranski izvori: Mogle bi se pronaći "izvedive formule" 

Drugi visoki dužnosnik administracije rekao je u nedjelju da bi predloženi okvir pregovaračima dao 60 dana za postizanje konačnog sporazuma.

Iranski izvori rekli su Reutersu da bi se u budućim fazama mogle pronaći “izvedive formule” za rješavanje spora oko iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija, uključujući njegovo razrjeđivanje pod nadzorom UN-ove agencije za nuklearni nadzor.

Krhko primirje na snazi je od početka travnja, a dvije strane i dalje se razilaze oko nekoliko pitanja - iranskih nuklearnih ambicija, izraelskog rata u Libanonu protiv proiranske milicije Hezbollah te zahtjeva Teherana za ukidanje sankcija i "odmrzavanje" desetaka milijardi dolara iranskih prihoda od nafte "zamrznutih" u stranim bankama.

