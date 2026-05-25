SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Na novoj sudskoj raspravi na Županijskom sudu u Osijeku u kojoj se sudi bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo djevojke Mihaele Berak, sudsko je vijeće pregledavalo svu dokumenataciju predmeta, dokaze, foto i video zapise, kao i poruke koje su izmjenjivali optuženi i žrtva, te Mihaela sa svojim prijateljicama. Dio je to dokaznog postupka koji privodi kraju ovo ponovljeno suđenje Smažilu jer preostaje još jedino da optuženi na sudu iskaže svoju obranu te bude presuđen.

Naime, on je na prvom suđenju dobio 18 godina zatvora, no tu je presudu Visoki kazneni sud ukinuo te vratio na ponovljeno suđenje smatrajući da je u odmjeravanju kazne bilo propusta, odnosno da nisu dovoljno vrednovane činjenice i okolnosti koje govore u korist optuženog Smažila kao i da nije točno utvrđeno kako je i zašto došlo do ispaljenog hica koji je usmrtio Mihaelu. Stoga je suđenje započelo ispočetka, ali je ovoga puta djelomično otvoreno za javnost, za razliku od prethodnoga.

Na novom ročištu pregledavani su, između ostaloga, zapisnik o očevidu, dojava policiji putem 112 u kojoj je Smažil prijavio djevojčino samoubojstvo, potom su pregledavane dvije slike koje je Mihaela poslala prijateljicama toga dana kada je ubijena, a na kojima se vidi da se ona i Smažil drže za ruke, kao i da su zagrljeni.

Alkotestom je utvrđeno da je Smažil te večeri imao 0.65 alkohola u krvi. Nakon što je djevojka upucana obavio je četiri poziva - nazvao je svoga oca, potom broj 112 da prijavi događaj, zatim je nazvao pomoćnika načelnika postaje prometne te stanicu prometne u kojoj je radio. Također su pregledavani dokazni materijali izuzeti iz Mihaelinog mobitela i utvrđeno je da u međusobnim porukama koje je razmjenjivala s Markom tijekom njihova poznanstva nisu nađene poruke uvredljivog sadržaja, kao ni postojanje nekog kaznenog djela. U njenom mobitelu pronađeno je i 40-tak njegovih fotografija. Najviše dokaza o njihovom odnosu imala je Mihaelina prijateljica koja je policiji i sudu predala poruke iz kojih je vidljivo da se Mihaela žalila na Smažila.

Vještak psihijatar utvrdio je da optuženi Smažil ima poteškoće u stvaranju emocionalnih odnosa, ali i da je iznadprosječno inteligentan. Vještak forenzičar potvrdio je da su mu na šakama pronađene čestice ispaljenog streljiva.

Nakon pregledavanja dokaznog materijala odvjetnik obitelji predložio je da se u nastavku suđenja sasluša vozač Hitne medicinske pomoći koji je kobne večeri došao na poziv policije u stan u kojemu je bila ubijena. Smatraju da bi on mogao posvjedočiti o psihofizičkom stanju u kojemu je tada bio optuženi Smažil, obzirom da je Visoki kazneni sud u obrazloženju ukidanja prve presude naglasio kao problematično utvrđivanje Smažilovog stanja. Naime, jedan je policajac iz očevidne ekipe rekao da je Smažil bio iznimno smiren i staložen nakon ubojstva, a drugi je rekao da je bio potresen i uznemiren.

Smažilova se obrana usprotivila tom saslušanju jer smatraju da je činjenično stanje o njegovom stanju utvrđeno i smatraju to nepoštenim te u svrhu odugovlačenja postupka.

- U tom slučaju tražimo da se pozove na saslušanje cijela medicinska ekipa koja je tada došla na intervenciju - kazao je odvjetnik Smažila.

Sud je i prihvatio prijedlog Smažilovog odvjetnika. Ispitat će sva tri svjedoka, kazao je predsjednik sudskog vijeća Antun Bušić. Nova rasprava zakazana je za 8. lipnja na koju će biti pozvani svjedoci.