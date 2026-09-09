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Evo koliko je novca sakupljeno na Thompsonovom koncertu u Vukovaru: 'Ide u dva projekta'

Piše Luka Safundžić,
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Evo koliko je novca sakupljeno na Thompsonovom koncertu u Vukovaru: 'Ide u dva projekta'
Foto: Grad Vukovar
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Cjelokupan iznos bit će usmjeren prema dva vrijedna projekta, najavili su

S velikom zahvalnošću objavljujemo da ostvarena neto dobit iznosi 1.008.466,50 eura, objavio je Marko Perković Thompson i Grad Vukovar nakon humanitarnog koncerta. Grad Vukovar zahvaljuje svima koji su svojim dolaskom, podrškom i sudjelovanjem bili dio koncerta održanog 29. kolovoza u Vukovaru. 

- Koncert je bio više od glazbenog događaja. Bio je prilika za okupljanje i zajedništvo, a zahvaljujući vrhunskoj produkciji i izvedbi, Vukovar je bio domaćin događaja na najvišoj razini. Vjerujemo da su naši sugrađani i svi posjetitelji koji su pristigli iz cijele Hrvatske i inozemstva to i zaslužili - rekli su iz Grada. 

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Dodaju i kako će cjelokupan iznos biti usmjeren prema dva vrijedna projekta: „I ti si Vukovar” za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika te „Budi dio sna” za završetak Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu, koji će, navedeno je u objavi, pružiti podršku mladima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kojima je potrebna dodatna pomoć kako bi mogli nastaviti svoje školovanje. 

- Ostvareni rezultat pokazuje što se može postići kada se zajedništvo, odgovornost i dobra namjera pretvore u konkretno djelo. Grad Vukovar posebno zahvaljuje Marku Perkoviću Thompsonu, Hrvatskoj salezijanskoj provinciji, tvrtki Infinite Show i MPT timu, kao i svim partnerima, izvođačima i suradnicima koji su sudjelovali u realizaciji ovog događaja - rekli su iz Grada. 

Dodaju kako se zahvaljuju i svim građanima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovu inicijativu. 

- Zajedno smo ostvarili rezultat koji će ostaviti trajni trag – u Vukovaru i u životima mladih studenata kojima će ovaj Salezijanski studenski dom otvoriti nove mogućnosti - zaključili su iz Grada. 

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