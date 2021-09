Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu već dugo slovi kao inkubator za stranačke uzdanice. No nikad do sad se nije dogodilo da jedan takav mladi lav, predsjednik Studentskog zbora, sam sebi figurativno puca u nogu i 'skupi' aferu prije nego uopće dođe na neku funkciju u državnom aparatu. To je uspio Mihovil Mioković kad je objavio sve na što je potrošio oko 700.000 kuna iz džepova poreznih obveznika na funkciji predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Tako objavljene fakture prikazuju nebulozne troškove kao što je onaj za sef za oružje, cafe aparat, memorijske jastuke za avione. No krenimo redom.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, 8.838 kuna, zbog bolje kamere kojom može fotografirati sastanke, kako je rekao Mioković.

Samsung Galaxy S20 FE Green, 3.376 kuna.

Samsung Galaxy S20 FE Lavender, 3.376 kuna.

Dva Apple Mac Book Proa, 44.344,08 kuna, koje koriste za Zoom sastanke i streamanje sveučilišnih utakmica Futsal lige.

ThinkPad za 8.247,50 kuna.

Mioković je u komentarima na svoju objavu objasnio da su trebali upravo takve laptope radi kompatibilnosti sa skupim sustavom za snimanje i streamanjem kojeg je platio 122.147,25 kuna.

Majice, kapuljače, kišobrani, notesi, olovke, privjesci, punjači, ručnici za plažu i bandane od tvrtke Sea Lion d.o.o za 185 869,06 kuna. Tvrtka se inače bavi i iznajmljivanjem plovila.

Individualni komunikacijski trening s popustom za Miokovića, 9.600 kuna. S popustom, inače su 12.000 kuna. I još ih nije ni završio. Račun glasi na tvrtku Umjetnost komunikacije, vlasnik je Kristijan Sedak, koji je profesor u Demostenu.

Možda najluđa stavka na računima je SEF A 708 iz Ritoša trgovine d.o.o. za 4.861, 45 kuna. To je trgovina koja prodaje sefove za oružje, streljivo, oružje, odjeću, mamce, repelente.

Kožna torba Galko za laptop za 1042 kune.

- Taman je bilo sniženje s 1500 na 1000 kuna, tako je nešto bilo. To je kožna torba koja će stvarno poslužiti generacijama u SZ-u nakon što je vratim s laptopom. Ne može niti promočiti laptop, stvarno je kvalitetna - rekao je za Telegram.

Održavanje web stranice Studentskog zbora za koje je sklopljen ugovor s tvrtkom Stipetić j.d.o.o.

- Ovdje sam dogovorio novu web stranicu, uz pet godina održavanja za 25.000 kuna; u prethodnoj opciji bi samo održavanje platili 45.000 kuna. A ovdje sve funkcionira za manje novca. Ovdje je riječ o nekome koga ja osobno poznajem. To je prijateljska cijena, doslovno - objašnjava Mioković.

Uz to, naručen je veći broj hoodica s logom Sveučilišta i znački koje su same koštale 9.187,50 kuna ali i posebne hoodice i maske s natpisom u iznosu od 17.050 kuna.

No tu je i račun za usluge tvrtke Studio Matija d.o.o. na kojem se vidi da su se kupovale pamučne torbe s tvrdim dnom, antistres loptice, memorijski jastuci za avion, šalice, majice, držači za mobitel i ostalo u iznosu od 142.956, 25 kuna.

Rent-a-car za pun u Mostar u cijeni od 3.750 kuna i sanacija štete koja je napravljena na automobilu u iznosu od 3.844 kuna.

Uništavač i rezač papira za 1.021 kunu.

Kupljen je i aparat za kavu u iznosu od 3.569, 60 kuna.

Ovo su samo najzanimljiviji i najveći troškovi koje je Mioković potpisao u ime Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, a potpunu dokumentaciju možete pogledati na njegovom Facebooku.