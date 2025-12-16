Evo što bi Musk mogao kupiti za 'samo' 677 milijardi dolara

Elon Musk, najbogatiji čovjek svijeta, ponovno je srušio sve rekorde i postao prva osoba u povijesti čije se bogatstvo procjenjuje na više od 600 milijardi dolara. Prema zadnjim procjenama Forbesa, njegova neto vrijednost dosegla je nevjerojatnih 677 milijardi dolara, odnosno oko 623 milijarde eura. Glavni pokretač ovog astronomskog rasta je vrtoglava valuacija njegove svemirske tvrtke koja se priprema za izlazak na burzu.

S tolikim bogatstvom, koje je teško i zamisliti, postavlja se pitanje: što bi sve Musk, barem hipotetski, mogao kupiti? Odgovor je zapanjujuć – od cijelih korporativnih divova i najluksuznijih nekretnina do gospodarstava manjih država.

Mogao bi postati kralj luksuza preuzimanjem francuskog konglomerata LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), koji je vrijedio oko 423 milijarde eura. Time bi u svom portfelju imao brendove poput Louis Vuittona, Diora i Tiffany & Co.

Foto: Profimedia

Ako bi se pak odlučio za nešto "prizemnije", mogao bi istovremeno kupiti diva brze hrane McDonald's (vrijednost oko 191 milijardi eura) i energetskog giganta Shell (vrijednost oko 188 milijardi eura), a i dalje bi mu ostalo više od 240 milijardi eura "džeparca". Čak ni medijski konglomerat Warner Bros Discovery ne bi bio izvan dosega.

Nekretninski mogul: Milijuni kvadrata u Monaku i Londonu

Muskovo bogatstvo omogućilo bi mu da postane najveći svjetski vlasnik nekretnina. U Monaku, gdje prosječna cijena kvadrata luksuznih nekretnina iznosi oko 55.000 eura, mogao bi kupiti preko 11 milijuna kvadratnih metara, praktički cijele četvrti.

U Londonu bi mogao pokupovati sve najskuplje stanove. Jedan od najskupljih penthausa u britanskoj prijestolnici prodan je za oko 100 milijuna eura, a Musk bi si mogao priuštiti više od 6150 takvih stanova. U Hong Kongu, gradu poznatom po vrtoglavim cijenama, mogao bi kupiti gotovo milijun jednosobnih stanova, čija se prosječna cijena kreće oko 620.000 eura.

PA/PIXSELL | Foto: PA Images/PIXSELL

Iako je kupovina suverene države politički nemoguća, usporedba Muskovog bogatstva s bruto domaćim proizvodom (BDP) pojedinih zemalja najbolje dočarava razmjere njegove financijske moći.

Primjerice, nominalni BDP Hrvatske za 2023. godinu iznosio je oko 76 milijardi eura. Musk bi, slikovito rečeno, mogao "kupiti" više od osam gospodarstava veličine Hrvatske. Njegovo bogatstvo premašuje i BDP znatno bogatijih zemalja poput Luksemburga (122 milijarde eura), Irske (105 milijardi eura) i Norveške (93 milijarde eura). Štoviše, prema podacima MMF-a, njegovo bogatstvo veće je od zbrojenog BDP-a 50 najsiromašnijih zemalja svijeta.

A tu su i 'sitnice': Jahte, avioni i najskuplji klubovi

Osim kompanija i nekretnina, Musk bi se mogao okružiti nezamislivim luksuzom. Mogao bi naručiti stotine najskupljih jahti na svijetu, poput "History Supreme", čija se vrijednost procjenjuje na više od milijardu dolara zbog detalja od zlata.

Foto: Giovanni De Sandre

Kupovina najskupljeg sportskog tima na svijetu, Dallas Cowboysa, procijenjenog na 12,1 milijarde eura, za njega bi bila sitnica – mogao bi ih kupiti više od 56. Isto vrijedi i za najvrjedniji europski nogometni klub, Real Madrid, čija je vrijednost oko 6,5 milijardi eura.

U svijetu umjetnosti, mogao bi postati vlasnik preko 1.500 remek-djela poput "Salvatora Mundija" Leonarda da Vincija, prodanog za 414 milijuna eura.