Evo što je osumnjičena Sonja H. prije ubojstva u Mediki dijelila na svojim društvenim mrežama

Ćao, ja sam Sonja i volim računala i igraće konzole te ulične i kućne mace, pare i živu rock muziku, ne nužno tim redom. Čitam tarot iz velikih arkana, dolazim ti s malih ekrana, u gaćama mi tužna banana, a u glavi kognitivno-bihevioralna tarapana.

Započela je time na svojim društvenim mrežama Sonja Hranjec, transrodna žena koja je osumnjičena za ubojstvo 43-godišnjeg Vedrana G u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u nedjelju oko 13.25 sati. U namjeri da ga usmrti, oštrim predmetom zadala mu je više ubodnih rana u tijelo, od čega je muškarac na mjestu preminuo, objavila je zagrebačka policija koja je u jutarnjim satima osumnjičenu prepratila na mjesto ubojstva.

Društveni profili Sonje Hranjec, pjevačice punk sastava Abergaz, isprepliću politiku, glazbu i aktivizam u osebujan, provokativan mozaik poruka.

- Ne volim režim, a bome ni on mene, ne slušam samo Štulića, već i Tople usne, uglavnom žene. Imam iskrivljene prste, kičmu i noge od fizičkog rada, nisam završila fakultet i skidam uroke punk bubnjanjem usred grada. Samozaposlena sam obrtnica koja izrađuje muziku, igre i aplikacije. Imam i objavljen roman, koji je i u knjižnicama dostupan, no i moj život je sve, ali samo ne lagodan. Zvučim kao tranđa na dugom žutom Camelu, jer to i jesam. Ako si zbog toga bijesan, možda ti je u glavi ovorežimska plijesan. Ako si i ti zbog toga bijesna, evo i tebi jedna zajednička pjesma. Sanjaj i uživaj - stoji u jednoj od objava u kojoj se predstavila javnosti u travnju.

Još u travnju ove godine započele su nesuglasice između osumnjičene i žrtve. Prema neslužbenim informacijama, Hranjec i žrtva su se sukobili tada zbog čega je zvala policiju. S ubijenim uličnim preformerom Hranjec se dugo sukobljavala. Optuživala ga je za fizičke napade i prijetnje.

U posljednjim objavama prije zločina u Mediki Sonja Hranjec spomenula je preminulog Ozzyja Osbournea (76) te objavila snimku na kojoj se mršti, uz zvukove metala, uz opis: "Od kuda ti te bore na nosu?"

Kroz memeove koje je dijelila uspoređivala je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U objavi gdje su slike obojice, kroz meme je istaknula: "Na slici je ista osoba!".

Hranjec je često na društvenim mrežama kritizirala aktualnu vlast Možemo!.

- Ekipa stvarno istovremeno bude FREE PALESTINE i onda glasa za cioniste iz Možemo. Ne samo da glasa za njih, već ih i javno brani, dok istovremeno pita zašto hrvatska država nema petlje suprotstaviti se izraelskoj. Kakav narod, takva država... - stoji u jednoj objavi.

Osim niza objava u čast Ozzya Osbournea, 16. srpnja podijelila je i objavu o HOS-u.

- Vukovar je branilo 1600 ratnika, od čega je svega 58 njih bilo iz HOS-a. Ekipa na frontu je slušala narodnjake, jer na fronti uvijek ratuje radnička sirotinja, a ZNA SE što ta sirotinja većinom sluša - napisala je tada.

Na svojim mrežama propitkivala je uvođenje vojnog roka. Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona sa svojim bendom je nastupala u jednoj zagrebačkoj pivovari.

- Hvala svima kaj ste došli baš i ovog dana i noći te napravili zajedno punk oazu usred trenutnog populističkog propuha Zagreba. Hvala vam svima kaj ne bježite iz grada, već ste punk i dok ulice vrve od usraša. Vidimo se i na sljedećem skidanju režimskih uroka, voli vas sve Abergaz!

U lipnju je objavila da je njezin prvi roman rasprodan.

- Sreća pa ga ima i u knjižnicama za posuditi. Naklada je bila 500 komada, knjiga je imala jednu promociju uživo, ali i jako puno divnih ljudi koji su o njoj pričali i pisali te pomogli da dođe i do svih drugih zainteresiranih. Veliko i posebno hvala Jesenski i Turk na svemu, naravno da sam sačuvala i sebi jedan primjerak.