OLUJA U ZAGREBU

VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'

Piše Martina Pauček Šljivak, Veronika Miloševski,
VIDEO Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...'
Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, oštećen je dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb

Ispod nadstrešnice su bili roditelji s malim djetetom. Nakon 40 sekundi, kad su se maknuli, sve se srušilo. Imali su sreće, mogli su biti ispod toga roditelji i dijete, ispričao nam je čitatelj koji nam je snimio trenutak kada se srušila nadstrešnica KBC-a Rebo.

Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...' 01:11
Pogledajte trenutak kada se urušila nadstrešnica KBC-a Rebro: 'Ljudi su stajali ispod...' | Video: 24sata Video

- Taman kad su se maknuli, vozač hitne je pomaknuo vozilo malo dalje i nadstrešnica je krenula kompletno padati - dodao je.

Podsjetimo, zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo Zagreb, oštećen je dio nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a Zagreb. Unatoč incidentu, zdravstvena skrb odvijala se neometano, a ozlijeđenih nije bilo.

- Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta obilježenih snažnim olujnim vjetrom i kontinuiranom obilnom kišom, tijekom noći je došlo do oštećenja dijela nadstrešnice iznad Objedinjenog hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Odmah po zaprimanju informacije, nadležne službe su promptno reagirale te je tijekom noći provedena sanacija i osiguranje zahvaćenog područja kako bi se u potpunosti zajamčila sigurnost pacijenata, djelatnika i svih korisnika bolničkog sustava - rekli su nam pa dodali:

Zagreb: Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru Zagreb: Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru Zagreb: Nevrijeme oštetilo nadstrešnicu na Rebru
- Naglašavamo kako je sigurnost pacijenata i djelatnika naš apsolutni prioritet, te su sve poduzete aktivnosti bile usmjerene upravo na brzo otklanjanje rizika i očuvanje kontinuiteta sigurne zdravstvene skrbi. Ističemo kako u ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a bolnički procesi i pružanje zdravstvene skrbi odvijali su se neometano.

Dodaju i kako će materijalna šteta bit procijenjena u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se pristupiti trajnoj sanaciji i dodatnim preventivnim mjerama s ciljem daljnjeg unaprjeđenja sigurnosnih standarda.

- Zahvaljujemo svim službama i djelatnicima na brzoj, koordiniranoj i profesionalnoj reakciji u izvanrednim okolnostima - kažu iz KBC-a Zagreb. 

Komentari 5
