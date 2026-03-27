Obavijesti

News

Komentari 3
ZATRPANI GORANI

'Snijeg nam je prekrio i vrata i prozore, nema ga više ovoliko ni zimi. Samo da krovovi izdrže'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
4
Foto: Čitatelj 24sata

Ljubica Matić iz Tuka pored Mrkoplja poslala nam je "proljetnu idilu" iz svog sela na 870 metara nadmorske visine, na putu prema Bijelim i Samarskim stijenama, Matić poljani. Snijega je "k'o u priči"

Kad smo suprug i ja jutros došli do kuće moje mame, koja živi blizu nas, nije se moglo ni do ulaznih vrata ni do prozora, sve je bilo zatrpano snijegom, pogledajte vi to!, pokazuje nam Ljubica Matić iz Tuka pored Mrkoplja u Gorskom kotaru fotografije kuće svoje majke jutros. Gospođa je "ostala" bez ulaza u kuću, i dnevnoga svjetla, toliko je snijega napadalo, i nanijelo na njenu kuću. 

Pokretanje videa...

Korenica: 'Palo 100 cm snijega, neka sela bez struje. Ne zivkajte bezveze!' | Video: 24sata/Hrvoje Kostelac/Pixsell
- Izlopatali smo prolaz, ali snijeg i dalje pada, ne prestaje. Na krovovima je i po metar snijega, i jako je težak, samo da krovovi sad to izdrže - govori nam Ljubica. 

Ralica je, kaže, danas dvaput prošla, ali cesta od Mrkoplja do Tuka je i dalje preuska da bi se na njoj mogla mimoići dva vozila. 

- Nema šanse, jedva je širine za jedan auto, dva nikako, morali bi u rikverc koji kilometar, kaže Ljubica. Tuk je smješten nešto više od tri kilometra od Mrkoplja.

33
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
ORKANSKO NEVRIJEME

TEŽAK SUŽIVOT

EPICENTAR NA MEDVEDNICI

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026