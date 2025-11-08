NOVI EXPRESS Dokument je to koji naznačuje da je dio posmrtnih ostataka iskopan i prebačen u pokušaju da se skrije trag zločina. To je, prema svemu sudeći, Ovčara 2, koja bi mogla skrivati još 60-65 tijela
SKRIVALI ZLOČIN PLUS+
Evo što piše u srpskom izvještaju o premještanju tijela ubijenih žrtava s Ovčare!
Čitanje članka: 8 min
Negdje u Pragu inspektor Vladimir Dzuro (64) odloži šalicu kave i uzme mobitel. Javljaju mu, identificirani su posmrtni ostaci još trojice ljudi na Ovčari. Njihova tijela bila su cjelovita, nisu premještana. On, nekadašnji glavni haški inspektor, prati svaku vijest o nestalima već 29 godina. Proganja ga Ovčara, ono što je vidio tamo u jami. Taj zadah, vonj smrti uđe ti u odjeću, uvuče se pod kožu, u snove i ne možeš ga više nikad isprati. I nakon svih tih godina muče ga flashbackovi. Mozak je sve negdje memorirao.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku