Evo što piše u srpskom izvještaju o premještanju tijela ubijenih žrtava s Ovčare!

Negdje u Pragu inspektor Vladimir Dzuro (64) odloži šalicu kave i uzme mobitel. Javljaju mu, identificirani su posmrtni ostaci još trojice ljudi na Ovčari. Njihova tijela bila su cjelovita, nisu premještana. On, nekadašnji glavni haški inspektor, prati svaku vijest o nestalima već 29 godina. Proganja ga Ovčara, ono što je vidio tamo u jami. Taj zadah, vonj smrti uđe ti u odjeću, uvuče se pod kožu, u snove i ne možeš ga više nikad isprati. I nakon svih tih godina muče ga flashbackovi. Mozak je sve negdje memorirao.

