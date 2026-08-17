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HLADNA FRONTA

Evo što stiže prema Hrvatskoj!

Piše Veronika Miloševski,
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Evo što stiže prema Hrvatskoj!
Foto: Rain Alarm
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Očekuju nas ponegdje pljuskovi praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj moguće i izraženiji

Stiže postupno naoblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, piše DHMZ. Prema stranici RainAlarm, Hrvatskoj sa zapada stiže ogromna hladna fronta. Očekuju nas ponegdje pljuskovi praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj moguće i izraženiji. DHMZ je objavio kako su upaljeni žuti meteoalarmi za većinu države te narančasti za riječku regiju.

Foto: Rain Alarm

Vjetar u unutrašnjosti bit će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura od 29 do 34 °C.

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