Expresov suradnik istražio je posljedice nekih recentnih odluka Suda EU sa sjedištem u Luksemburgu, a koje se odnose na domaće sudove
Evo što Sud Europske unije misli o presudama naših sudaca: Kršili su načela nepristranosti!
Čitanje članka: 4 min
Sud Europske unije nedavno je presudio da poljski Ustavni sud, zbog načina imenovanja sudaca, ne zadovoljava kriterije neovisnog i nepristranog suda unutar pravnog poretka EU. Drugim riječima, sud koji nije neovisan i nepristran ne može postojati u pravom smislu.
