Evo što sve znamo o potrazi za nestalim dječakom: Zadnji ga je vidio brat, skupa su bili u šetnji

Nastavljena je velika potraga za dječakom (8) iz Selnice Podravske nakon što je u srijedu u večernjim satima nestao u Dravi. Kako je objavila policija, sve se odvijalo oko 20.40 sati.

- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kratko su u srijedu navečer objavili iz policije. Kako neslužbeno doznajemo, zadnjeg ga je vidio član obitelji dok su zajedno boravili na mjestu koje lokalci koriste kao kupalište. Navodno je upao tijekom igre u rijeku te nije isplivao. Odmah su uz policiju alarmirani vatrogasci JVP-a Koprivnica, kao i DVD-a Selnica Podravska i DVD-a Legrad. Pozvane su ekipe za spašavanje na vodi HGSS-ovih stanica Koprivnica i Čakovec. Nestalog dječaka pripadnici HGSS-a traže infracrvenim dronom.

- Možemo samo potvrditi da smo na terenu te da radimo sve što možemo - kratko su nam potvrdili iz HGSS-a. Legradski načelnik kazao je za ePodravina kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnoga kupališta nabujale rijeke. Na mjestu su zatekli službe koje kreću u potragu. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao. Brat je neplivač, pa je odmah odjurio roditeljima.

- Nestalo je dijete, 2018. godište, na području Drave koje je ilegalno kupalište. A rijeka je ovih dana nabujala - kazao je načelnik Legrada Ivan Sabolić za ePodravinu. Podsjetimo, ovo je već drugi sličan slučaj u manje od tjedan dana. Prošle subote 14-godišnjak se utopio u Dravi između Pušćina i Gornjeg Hrašćana. Kako je pisao Večernji list, mladić iz naselja Parag kraj Nedelišća s društvom se kupao u rukavcu Drave. Udaljio se od ostalih i nestao.

- Maloljetnik je s obale skočio u rijeku te otplivao prema središnjem dijelu toka. U jednom trenutku glavni tok rijeke povukao ga je ispod površine vode, nakon čega više nije izronio - objavili su iz međimurske policije. Ostali su pozvali pomoć te su njegovo tijelo pronašli vatrogasci. Mještani su ispričali novinarima da je to popularno odredište za kupanje. Na jednom je dijelu šljunčana obala, koja služi kao plaža, no vodostaj je bio viši no inače. Iz Ministarstva unutarnjih poslova objavili su kako će građani ovih dana, kao i u sljedećem periodu, osvježenje od vrućina i sparina potražiti u kupanju na rijekama, jezerima, bazenima i moru. Dodaju kako često zanemaruju opasnosti koje im prijete, zbog čega se, nažalost, događaju tragedije.

Kako bi se izbjegli tragični događaji i povećala sigurnost kupača, iz policije pozivaju građane da koriste uređene plaže, na kojima postoji spasilačka služba, da ne skaču u vodu s mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno. Također ističu da ne ulaze u vodu pod utjecajem alkohola ili droga te da ne plivaju neposredno nakon obroka. Građani se ne bi predugo smjeli izlagati jakom suncu i ulaziti u hladnu vodu vrući.

- Izbjegavajte plivati sami. Djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe, imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi. Neplivači ili osobe koje slabije plivaju, obavezno koristite pomagala za plivanje, uz nadzor dobrih plivača. Dogodi li se nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima i signalizirajte rukom tražeći pomoć. Ako u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć i pozovite pomoć na 112 ili 192 - napisali su iz MUP-a.

Savjeti za sigurno kupanje

Iz MUP-a savjetuju da koriste uređene plaže, na kojima postoji spasilačka služba, da ne skaču u vodu s mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je zabranjeno.

Ne ulazite u vodu pod utjecajem alkohola ili droga te ne plivajte neposredno nakon obroka. Građani se ne bi predugo smjeli izlagati jakom suncu i ulaziti u hladnu vodu vrući.

Izbjegavajte plivati sami. Djeca nikako ne bi smjela ići na kupanje bez nadzora. Imajte stalni nadzor nad djetetom jer se ono može utopiti i u plitkoj vodi.

Neplivači ili osobe koje slabije plivaju, obavezno koristite pomagala za plivanje, uz nadzor dobrih plivača.

Dogodi li se nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima i signalizirajte rukom tražeći pomoć. Ako u vodi primijetite nekoga u nevolji, odmah pružite ili potražite pomoć i pozovite pomoć na 112 ili 192