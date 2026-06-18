Nastavili potragu za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi

Intenzivne mjere traganja za djetetom, koje je nestalo na Dravi u srijedu oko 20.40 sati nastavljaju se i u četvrtak u Selnici Podravskoj kod Legrada, potvrdila nam je PU koprivničko-križevačka. Sve se, neslužbeno doznajemo, odvijalo na lokalnom kupalištu.

Selnica Podravska: Dijete nestalo u rijeci Dravi, potraga obustavljena do jutra | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije.

Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.