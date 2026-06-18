Vatrogascima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca
DRAMA NA KUPALIŠTU
Nastavili potragu za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi
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Intenzivne mjere traganja za djetetom, koje je nestalo na Dravi u srijedu oko 20.40 sati nastavljaju se i u četvrtak u Selnici Podravskoj kod Legrada, potvrdila nam je PU koprivničko-križevačka. Sve se, neslužbeno doznajemo, odvijalo na lokalnom kupalištu.
- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu iz policije.
Kako doznajemo, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.
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