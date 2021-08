Danas je na snagu stupila Uredba o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji predstavljanja novih, elektroničkih, osobnih iskaznica 2. generacije.

Nove osobne izdavat će se na rok od pet godina, za sve osim...

Novim osobnim iskaznicama ukida se neodređeni rok isteka.

Po novom Zakonu će se starijima od 70 godina izdavati osobne iskaznice koje će vrijediti 40 godina od datuma izdavanja. To vrijedi za sve građane.

Za građane čije osobne iskaznice nemaju rok isteka, odnosno je navedeno da je 'trajna', postoje dvije iznimke i mogućnosti.

Za one koje na današnji dan nisu napunile 70 godina, osobne iskaznice važe do 3. kolovoza 2031. godine, dakle deset godina. Također, iznimka su i građani koji imaju osobne izdane po prvom zakonu iz 1991. godine, a koji je važio do 2002., a moraju se zamijeniti do 3. kolovoza 2026. godine., pet godina od danas.

Osobe starije od 70 godina mogu ishoditi osobnu iskaznicu s certifikatom ili bez njega. Ako ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate prestankom roka važenja certifikata od pet godina moći će nastaviti koristiti osobnu iskaznicu za potvrđivanje identiteta, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta niti će joj iskaznica moći služiti za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa, stoji u Zakonu.

Ako nakon isteka roka važenja certifikata osoba i dalje bude htjela koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta i izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.