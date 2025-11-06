Evo tko je uhićeni HDZ-ovac koji je tjerao Srbe u Splitu. Bio je povjerenik civilne zaštite!

Jakov Ćaleta, 39 - godišnji splitski HDZ-ovac 'novog kova', zbog navodnog sudjelovanja u zastrašivanju i tjeranju novosadskih mladih u Splitu, sad gleda unutrašnjost policijske postaje. Osumnjičen je, skupa s dijelom 'suradnika' u fantomkama za nasilničko ponašanje iz mržnje, kazneno djelo za koje se može dobiti od pet mjeseci do pet godina zatvora. Hoće li prvo u istražni zatvor na 30 dana, saznat će u petak kad će ga policija odvesti pred dežurnog suca istrage na Županijski sud u Splitu. Isto tako, još nije poznato je li bio u dvorani među ljudima zbog kojih se plesačima 'nije mogla jamčiti sigurnost', ili je stajao ispred u kordonu kojeg su formirali i urlao „Za dom spremni, Hrvatska mati“.

Ćaleta je inženjer građevinarstva, radio je kao voditelj gradilišta, a postoji i priča da je imao problema s braćom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, iako mu je Šuta predsjednik stranačkog ogranka. Ćaleta od 5. listopada vodi kvartovski HDZ, odnosno šef je HDZ-ovog ogranka kotara Blatine-Škrape. Dio stranačkih kolega za 24sata kaže da ima dobre ideje, ali da često na tome stane kad je u pitanju realizacija.

- Cilj nam je izgradnja crkve na poziciji sadašnjeg parkinga kod pazarića. U suradnji s kotarom Split 3 pokrenut ćemo inicijativu za izgradnju crkve kao novog duhovnog i društvenog središta kvarta - rekao je za Dalmatinski portal nedugo nakon unutarstranačkih izbora.

Po stranačkom principu HDZ-a, neće biti izbačen do pravomoćne presude ako do nje dođe. O tome hoće li biti suspendiran, stranka još nije stigla razgovarati jer su za uhićenje doznali iz medija.

Život piše priče, u ovom slučaju komedije, jer je Ćaleta godinama bio i povjerenik civilne zaštite Grada Splita za Gradski kotar Blatine-Škrape. Tako je, čovjek uhićen zbog toga što je navodno navukao fantomku na glavu i otišao tjerati osmero 18 - godišnjaka iz folklornog društva iz Novog Sada i vukovarskog branitelja Marka Veselinovića, jedno je vrijeme bio povjerenik za zaštitu ljudi u kotaru. Našli smo odluku iz 2017. i 2020. godine, one kad je bio najgori dio pandemije. Njegov posao je bio nešto kao produžena ruka Stožera civilne zaštite, a 2020. je na toj funkciji i mobiliziran pa je sudjelovao u nadzoru provođenja mjera, odluka i uputa Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sad se pak našao u drugoj situaciji, umjesto da pazi na sigurnost, sumnjiči ga se za kazneno djelo u sklopu kojeg je kod mladih iz Novog Sada pobudio 'osjećaj ugroze i poniženosti'.