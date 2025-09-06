Obavijesti

POLICIJA GA UHITILA

Evo tko je umirovljeni brigadir koji je prijetio Milanoviću bombom: U stanu imao i pušku!

Piše Emirat Asipi,
Evo tko je umirovljeni brigadir koji je prijetio Milanoviću bombom: U stanu imao i pušku!
Zagreb: Muškarac prijetio na ulazu u Pantov?ak | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tijekom pretrage njegovog stana na području Medveščaka pronađena je i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, četiri dodatna spremnika te više komada streljiva

Umirovljeni brigadir koji je na silu htio ući na Pantovčak u Ured predsjednike je Stanislav Krulić. On je 10-ak godina radio u Uredu predsjednika RH, gdje je obnašao dužnosti pročelnika nekoliko predsjednika. Bio je aktivan i u braniteljskim udrugama na području Zagreba, obnašajući visoke funkcije. Krulić je u Sloveniji služio kao vojni ataše, gdje je završio zbog svog iskustva, ali se, kako doznajemo, u svom radu nije previše iskazao. 

Podsjetimo, Krulić u petak ujutro automobilom dovezao do ulaza u kompleks na Pantovčaku 241 u Zagrebu, izašao iz vozila i preskočio ogradu. Zadržali su ga djelatnici osiguranja, a tom je prilikom izjavio da u vozilu ima bombu.

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje zbog sumnje u kaznena djela lažna uzbuna te nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Tijekom pretrage njegovog stana na području Medveščaka pronađena je i privremeno oduzeta automatska puška s pripadajućim spremnikom, četiri dodatna spremnika te više komada streljiva.

DRAMA NA PANTOVČAKU Bivšem brigadiru koji je prijetio bombom Milanoviću pronašli su automatsku pušku i streljivo!
Bivšem brigadiru koji je prijetio bombom Milanoviću pronašli su automatsku pušku i streljivo!

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku. Kako se navodi, zahtijevao je da ga predsjednik Milanović primi na razgovor jer je želio da ga postavi za veleposlanika u Sloveniji. 

