Rusija usmjerava mnogo resursa na destabilizaciju Ukrajine iznutra – od klasičnog špijuniranja i prikupljanja podataka, preko kibernetičkih napada i propagande, do regrutiranja lokalnih doušnika među najsiromašnijima i najranjivijima.
Evo za koliko su mladi Ukrajinici spremni izdati državu. Uhvate li ih, idu na 15 godina u zatvor...
Olena (19) i Bohdan (22) ulaze u malu sudnicu u pratnji naoružanih agenata Sigurnosne službe Ukrajine. U lisicama su, ali kad im se pogledi sretnu, oboje se nasmiješe. Prvi put se vide nakon mjesec dana provedenih odvojeno u istražnom zatvoru. Ako im se ispune najcrnje prognoze, ovo im je jedan od zadnjih susreta u sljedećih petnaest godina.
