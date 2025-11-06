Evo za što su prijavili splitske zabranitelje: Prijeti im kazna i do pet godina zatvora

Trojica zabranitelja iz Splita (59, 54 i 30) prijavljeni su za počinjenje kaznenog djela nasilničkog ponašanja, za koju kvalifikaciju zakon predviđa kaznu zatvorom u trajanju od 6. mjeseci do 5 godina.

Skupina od najmanje 50-ak maskiranih osoba obučenih u crno s maskiranim licima je upala u dvoranu gradskog kotara Batine-Škarpe u Poljičkoj cesti gdje se trebala održati manifestacija srpskog kulturnog društva 'Prosvjeta' i zaprijetili nasiljem da im se neće ništa dogoditi ako napuste dvoranu. Zbog straha za život i zdravlje sudionici su napustili dvoranu.

Maskirani zabranitelji su govorili da neće dopustiti ćirilicu, pitajući sudionike da li znaju koji se datum obilježava u 11-mjesecu ...te da se povuku iz dvorane i da im se ništa neće dogoditi a u suprotnom da im ne garantiraju sigurnost..

Policija je prvotno slučaj tretirala kao narušavanje javnog reda i mira i suzbijanje diskriminacije..

Sva trojica su do sada prijavljivani za narušavanje javnog reda i mira.