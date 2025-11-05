Anušić osudio incident u Splitu: To samo šteti hrvatskoj državi

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić osudio je u srijedu incident u Splitu kojim je prekinuto održavanje programa Dana srpske kulture, ustvrdivši kako takvi incidenti samo štete državi i njezinim interesima.

"Potpuno to osuđujem, potpuno je neprihvatljivo i nepotrebno. Ne razumijem uopće razloge i potrebu da se to ide raditi. Ogromna je šteta ponovno napravljena, prvenstveno hrvatskoj državi i hrvatskim interesima”, rekao je Anušić u izjavi novinarima nakon konferencije Obrambena industrija Hrvatske 2025.

Apsolutno nema nikakvog razloga kulturu, bila ona hrvatska, srpska, makedonska ili američka, spominjati kao nekakav problem, naglasio je te dodao da je dobrodošlo svako "svjedočenje kulture”.

"Svatko tko kulturu svjedoči, živi, tko želi svoju kulturu predstaviti, da li svojoj zajednici, da li hrvatskoj javnosti, ja nemam ništa protiv toga, naravno. To je u svakom slučaju dobrodošlo”, rekao je.

Policija provodi istragu tko je bio u grupi osoba koja je prekinula program Dana srpske kulture, a Anušić se nada da će se istragom utvrditi tko je bio "ideolog" da se to uopće napravi. "To bi možda bilo najzanimljivije čuti”, rekao je.

Što manje za dom spremni' tema i bit će nam svima lakše

Novinarska su pitanja bila vezana i uz razloge koji su doveli do incidenta u Splitu, odnosno je li jedan od njih i održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, a ministar je to odbacio. Ustvrdio je da objašnjavanje razloga takvih incidenata zahtijeva dužu elaboraciju, prvenstveno sociološku, a smatra i da bi bilo dobro da je što manje „'za dom spremni' tema”.

"Što manje tema 'za dom spremni' i bit će svima draže, lakše i bolje će sve funkcionirati u državi. To je totalno nebitna tema, koja nema nikakve veze sa svakodnevnim životom i budućnosti Hrvatske. Pustite više nek' ide tamo gdje joj je mjesto, u muzeje, u vražju mater”, rekao je na samome kraju izjave.

Prethodno su ga novinari pitali i za komentar održavanja okrugloga stola u Hrvatskome saboru o žrtvama ustaškoga logora Jasenovac u Drugome svjetskom ratu koji je organizirao saborski Klub DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista. Odnosno, treba li dati veće ovlasti predsjedniku Sabora Jandrokoviću kako bi mogao zabraniti održavanje takvih skupova u Saboru.

"Taj okrugli stol svakako nije trebao biti tamo”, rekao je Anušić dodavši da Jandroković skup nije mogao zabraniti. "Okrugle stolove sazivaju zastupnici i ne moraju o tome izvijestiti predsjednika Sabora. On nije kriv za taj okrugli stol, nego je kriv, ili zaslužan ili odgovoran, onaj tko ga je sazvao, organizirao”, ustvrdio je.

A o povećanju ovlasti predsjedniku Sabora rekao je kako nema ništa protiv toga ako tako odluči saborska većina, dodavši da on nije u Saboru nego u Vladi.

Hrvatska zna što i zašto nabavlja od vojne opreme

Referirao se nakon novinarskog pitanja i na izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je za nabavu vojne opreme u Hrvatskoj rekao kako bi on "to drukčije”. Na nekom od "komunikacijskih kanala" rado ću saslušati što bi to Vučić mijenjao, rekao je Anušić.

„Ali definitivno mi znamo što i zašto nabavljamo”, naglasio je.

Novinari su ga pitali i za komentar "opterećenosti” srbijanske politike političkim aktivnostima Hrvatske, a Anušić je ustvrdio kako je to "u ulozi njihove unutarnje politike”.

"Svi znamo što se događa u Srbiji i izbjegavam to komentirati da ne ispadne da mi na neki način dodajemo 'ulje na vatru'. Ali, definitivno, Srbija ima velikih unutarnjopolitičkih problema, velikih problema u političkom funkcioniranju i to je problem koji su sami sebi proizveli i neka ga sami rješavaju”, rekao je.

Mogućnost nastavka izgradnje obalnih ophodnih brodova također je bilo pitanje novinara, a Anušić je rekao da je to "trakavica koja traje još od 2014.” te da su u tijeku pregovori s vlasnikom "Brodosplita" Tomislavom Debeljakom.

„Ono što Debeljak nudi je nešto što ne možemo potpisati jer je van granica realnog koštanja”, poručio je potpredsjednik Vlade, a na pitanje novinara kako će se to „presjeći”, odgovorio je – "Presjeći će netko, nadamo se, ali ja nisam taj koji to mogu presjeći”.