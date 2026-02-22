Obavijesti

News

Komentari 0
ODGOVORILI NA NAPADE

Pakistan: 'Raketirali smo baze militanata u Afganistanu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pakistan: 'Raketirali smo baze militanata u Afganistanu'
Foto: SAMIULLAH POPAL

Više desetaka osoba poginulo je u sukobima u listopadu prošle godine prije nego što su dvije strane dogovorile prekid vatre...

Admiral

Pakistan je objavio da je izveo prekogranične napade na baze militanata u Afganistanu, kao odgovor na niz nedavnih napada bombaša samoubojica tijekom Ramazana, za koje tvrdi da su vođeni sa afganistanskog teritorija.

Napadi Pakistana predstavljaju ponovnu eskalaciju sukoba sa državom pod vlašću talibana, samo nekoliko dana nakon što je Kabul pustio tri pakistanska vojnika, uz posredovanje Saudijske Arabije, radi smirivanja tenzija nakon višemjesečnih graničnih sukoba.  

PRETRAŽUJU RUŠEVINE FOTO Tuga nakon katastrofe u Pakistanu: Više od 60 mrtvih u požaru velikog shopping centra
FOTO Tuga nakon katastrofe u Pakistanu: Više od 60 mrtvih u požaru velikog shopping centra

Ministarstvo obrane u svojoj izjavi poručuje da raspolaže čvrstim dokazima da iza napada bombaša samoubojica stoje pripadnici ''Khwarija'', što je naziv za pakistanske talibane koji djeluju po uputama afganistanske baze. U izjavi se također navodi da je gađano sedam terorističkih kampova koji, prema obavještajnim podacima, pripadaju pakistanskim talibanima.

S druge strane, Kabul je više puta negirao optužbe da dopušta militantima korištenje afganistanskog teritorija za izvođenje napada unutar Pakistana.

Među nedavnim napadima na njihov teritorij, napominju iz Pakistana, bili su bombaški napadi na šijitsku džamiju u Islamabadu te na konvoje sigurnosnih snaga u dva sjeverozapadna okruga.

Više desetaka osoba poginulo je u sukobima u listopadu prošle godine prije nego što su dvije strane dogovorile prekid vatre. Međutim, Pakistan i dalje optužuje afganistanske talibanske vlasti da skrivaju militante koji izvode napade unutar njegovog teritorija, što Kabul poriče.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić
OVRHE STOLJEĆA

Isplati li se krasti? Evo što su vratili, a što sakrili Sanader, Mamić, Vidošević, Ježić

NOVI EXPRESS Sudbinsko pitanje je isplati li se krasti? Expressova reporterka istražuje koliko je novca i različite imovine, iz najpoznatijih korupcijskih slučajeva, Hrvatska uspjela vratiti u državni proračun
Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka
PAD U ŠEST MJESECI...

Dosje Svetina: Bio je jedan od najmoćnijh ljudi u nogometu, ali pao je zbog samo tri čovjeka

Njegov je utjecaj godinama je jačao, a onda je prema riječima Ljube Pavasovića Viskovića krenuo u napad na Marijana Kustića. Uz to su mu presudili sastanak sa Zdravkom Mamićem i sukob sa Zvonimirom Bobanom
Klasić: Thompson ima veliku moć da ublaži podjele. Neka, kao kršćanin, posluša sv. Pavla
KRONIKE POVJESNIČARA

Klasić: Thompson ima veliku moć da ublaži podjele. Neka, kao kršćanin, posluša sv. Pavla

Unatoč svemu izgovorenom i opjevanom u posljednjih tridesetak godina za pokajanje i povratak na pravi put, a pogotovo za pružanje pozitivnog primjera drugima, nikad nije kasno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026