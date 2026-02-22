Pakistan: 'Raketirali smo baze militanata u Afganistanu'

Pakistan je objavio da je izveo prekogranične napade na baze militanata u Afganistanu, kao odgovor na niz nedavnih napada bombaša samoubojica tijekom Ramazana, za koje tvrdi da su vođeni sa afganistanskog teritorija.

Napadi Pakistana predstavljaju ponovnu eskalaciju sukoba sa državom pod vlašću talibana, samo nekoliko dana nakon što je Kabul pustio tri pakistanska vojnika, uz posredovanje Saudijske Arabije, radi smirivanja tenzija nakon višemjesečnih graničnih sukoba.

Ministarstvo obrane u svojoj izjavi poručuje da raspolaže čvrstim dokazima da iza napada bombaša samoubojica stoje pripadnici ''Khwarija'', što je naziv za pakistanske talibane koji djeluju po uputama afganistanske baze. U izjavi se također navodi da je gađano sedam terorističkih kampova koji, prema obavještajnim podacima, pripadaju pakistanskim talibanima.

S druge strane, Kabul je više puta negirao optužbe da dopušta militantima korištenje afganistanskog teritorija za izvođenje napada unutar Pakistana.

Među nedavnim napadima na njihov teritorij, napominju iz Pakistana, bili su bombaški napadi na šijitsku džamiju u Islamabadu te na konvoje sigurnosnih snaga u dva sjeverozapadna okruga.

Više desetaka osoba poginulo je u sukobima u listopadu prošle godine prije nego što su dvije strane dogovorile prekid vatre. Međutim, Pakistan i dalje optužuje afganistanske talibanske vlasti da skrivaju militante koji izvode napade unutar njegovog teritorija, što Kabul poriče.