POTVRDILI IZ GRADA

Evo zašto su otkazali koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj

Evo zašto su otkazali koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj
Iz Grada su rekli da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom rujna.

Dnevnik Nove TV doznao je kako zabrana koncerta u Švicarskoj na kojem su trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić i Nenad Ninčević nije političke, već sigurnosne naravi.

Iz grada Bülacha rekli su da je cilj zabrane osiguranje javne sigurnosti i urednog tijeka događanja u gradu. 

- Važno nam je naglasiti da organizator nije dobio ni ugovor o najmu gradske dvorane u Bülachu niti dozvolu gradske policije za održavanje događaja. Također smo ga 17. rujna 2025. upozorili u vezi s prodajom ulaznica i promocijom događaja bez ugovora ili dozvole, te informirali o važećim zakonima i potencijalnim rizicima. Žao nam je što se putem različitih kanala redovni postupak provjere stavlja u politički kontekst - rekli su iz grada.

Također, koncert se ipak može organizirati, ali u privatnom prostoru ili nekom drugom mjestu u Švicarskoj.

Istaknuli su da su organizatore o odbijanju zahtjeva za koncertom obavijestili još sredinom rujna.
 

