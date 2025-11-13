Je li to bio frajerski potez, Plenković će to brzo ocijeniti, kao što će tu ocjenu dati i Tomaševićevi birači i građani šokirani događajima prošlog srpnja
Je li zabrana ZDS-a u Zagrebu frajerski potez Tomislava Tomaševića?
Andrej Plenković poručio mu je prije nekoliko dana da “bude frajer” i Tomislav Tomašević shvatio je taj izazov ozbiljno. Pa je u zagrebačkoj gradskoj skupštini glasovima Možemo! i SDP-a usvojio zaključak kojim se od gradonačelnika traži da osigura da se na svim javnim površinama i u prostorima kojima upravlja Grad ne smije koristiti pozdrav “Za dom spremni”. To je bilo usmjereno prema Marku Perkoviću Thompsonu i njegovim najavljenim koncertima (ili samo jednom koncertu?) u Areni krajem prosinca. Je li to bio frajerski potez, Plenković će to brzo ocijeniti, kao što će tu ocjenu dati i Tomaševićevi birači i građani šokirani događajima prošlog srpnja. Zagreb je poduzeo formalne korake da zabrani pozdrav za koji je Ustavni sud rekao da je protuustavan, a premijer Plenković uporno mu daje pravo građanstva: kroz glazbeni opus, kroz komemoracije branitelja, kroz legitimaciju tog pozdrava u Domovinskom ratu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+