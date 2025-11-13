Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRA TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Je li zabrana ZDS-a u Zagrebu frajerski potez Tomislava Tomaševića?

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Je li zabrana ZDS-a u Zagrebu frajerski potez Tomislava Tomaševića?
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li to bio frajerski potez, Plenković će to brzo ocijeniti, kao što će tu ocjenu dati i Tomaševićevi birači i građani šokirani događajima prošlog srpnja

Andrej Plenković poručio mu je prije nekoliko dana da “bude frajer” i Tomislav Tomašević shvatio je taj izazov ozbiljno. Pa je u zagrebačkoj gradskoj skupštini glasovima Možemo! i SDP-a usvojio zaključak kojim se od gradonačelnika traži da osigura da se na svim javnim površinama i u prostorima kojima upravlja Grad ne smije koristiti pozdrav “Za dom spremni”. To je bilo usmjereno prema Marku Perkoviću Thompsonu i njegovim najavljenim koncertima (ili samo jednom koncertu?) u Areni krajem prosinca. Je li to bio frajerski potez, Plenković će to brzo ocijeniti, kao što će tu ocjenu dati i Tomaševićevi birači i građani šokirani događajima prošlog srpnja. Zagreb je poduzeo formalne korake da zabrani pozdrav za koji je Ustavni sud rekao da je protuustavan, a premijer Plenković uporno mu daje pravo građanstva: kroz glazbeni opus, kroz komemoracije branitelja, kroz legitimaciju tog pozdrava u Domovinskom ratu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025