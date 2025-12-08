Evo zbog čega je izbio sukob između Tajlanda i Kambodže

Teški sukobi izbili su duž granice Tajlanda i Kambodže, s razmjenom topničke vatre, raketnim napadima i tajlandskim zračnim udarima na kambodžanske položaje. Više od 40 ljudi je poginulo, a stotine tisuća civila morale su napustiti svoje domove. Iako je eskalacija šokirala međunarodnu zajednicu, ovo je samo posljednje poglavlje u sukobu čiji korijeni sežu više od stotinu godina u prošlost.

Naslijeđe kolonijalizma i drevni hramovi

Srž spora leži u neprecizno definiranoj granici dugoj više od 800 kilometara, koja je iscrtana ugovorima između Francuske, tadašnje kolonijalne sile u Kambodži, i Sijama (današnjeg Tajlanda) 1904. i 1907. godine. Karte koje su izradili francuski geodeti na nekim su mjestima odstupale od dogovorene linije razgraničenja, stvarajući sporne zone koje su do danas ostale neriješene.

Glavni kamen spoticanja je hram Preah Vihear, veličanstveni kompleks iz 11. stoljeća smješten na vrhu litice u planinama Dângrêk. Zbog svog položaja, hram je lakše dostupan s tajlandske strane, no Međunarodni sud pravde (ICJ) je 1962. presudio da pripada Kambodži. Međutim, sud nije jasno definirao vlasništvo nad 4,6 četvornih kilometara okolnog zemljišta, što je ostavilo otvoren prostor za buduće sukobe. Tajland tu odluku nikada nije u potpunosti prihvatio, a tenzije su ponovno eksplodirale 2008. godine kada je Kambodža uspješno nominirala hram za UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Političke igre i osobni obračuni

Posljednja eskalacija započela je u svibnju 2025. godine, kada je u pograničnom okršaju poginuo jedan kambodžanski vojnik. To je pokrenulo lavinu uzajamnih optužbi, uvođenja sankcija i gomilanja vojske. Situacija se dodatno zakomplicirala zbog unutarnje politike i narušenih odnosa dviju moćnih političkih dinastija, obitelji Shinawatra u Tajlandu i obitelji Hun u Kambodži.

Kriza je dosegla vrhunac kada je procurila snimka telefonskog razgovora između tadašnje tajlandske premijerke Paetongtarn Shinawatra i bivšeg kambodžanskog premijera Hun Sena. U razgovoru ga je oslovljavala s "ujak" i zvučala je popustljivo, što je izazvalo bijes u tajlandskoj javnosti i na kraju dovelo do njezine ostavke. Hun Sen je kasnije priznao da je namjerno snimio i podijelio razgovor, što se smatra izravnim pokušajem destabilizacije tajlandske vlade.

Osobna netrpeljivost prelila se i na društvene mreže. Otac smijenjene premijerke i bivši tajlandski premijer, Thaksin Shinawatra, na X-u je poručio da tajlandska vojska mora "očitati lekciju lukavom Hun Senu". Hun Sen mu je uzvratio optuživši ga za izdaju i poticanje rata.

Najžešći sukobi u posljednjih deset godina

Krajem srpnja, napetosti su prerasle u otvoreni rat. Obje strane koristile su teško naoružanje, uključujući tenkove T-55, bespilotne letjelice i višecijevne raketne bacače BM-21. Tajlandsko zrakoplovstvo izvelo je zračne udare na, kako tvrde, isključivo vojne ciljeve, dok Kambodža optužuje Tajland za napade na civilna područja, uključujući i jednu školu.

Zbog sukoba su zatvorene dvije bolnice u tajlandskoj provinciji Surin, a gotovo 650 škola u pet provincija prekinulo je s radom. Više od 300.000 ljudi s obje strane granice moralo je potražiti spas u privremenim skloništima.

Foto: STRINGER/REUTERS

- Koliko puta ova djeca moraju proživljavati ovakav šok? - napisao je kambodžanski novinar Mech Dara na društvenoj mreži X, podijelivši snimke roditelja koji u panici odvode djecu iz škola i obitelji koje obroke jedu u bunkerima.

Iako je uz posredovanje malezijskog premijera Anwara Ibrahima i američkog predsjednika Donalda Trumpa dogovoreno primirje, ono je ubrzo prekršeno. Sukob je tako ponovno utihnuo, ali nije riješen. Poput nagazne mine u džungli, ovaj stoljetni spor ostaje skriven, čekajući sljedeći neoprezni politički korak koji će ga ponovno aktivirati.