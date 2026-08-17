Gdje se skriva ajatolah: Ranjen je, ozlijeđene su mu noge, lice deformirano. Je li pri svijesti?

Gdje se danas nalazi Mojtaba Hamenei postalo je jedno od najvećih pitanja oko iranskog režima. Otkad je početkom ožujka 2026. naslijedio oca Alija Hameneija, koji je poginuo u napadu 28. veljače, novi vrhovni vođa Islamske Republike gotovo je nestao iz javnosti. Nema redovitih televizijskih obraćanja, nema javnih susreta s vojnim zapovjednicima, nema pojavljivanja pred građanima, a čak ni nakon smrti njegova oca nije viđen na način koji bi se očekivao od čovjeka koji je upravo preuzeo najmoćniju funkciju u zemlji. Zbog toga su se počele širiti glasine o njegovu skrovištu. Najčešće se spominje Teheran, odnosno jedan od duboko zaštićenih državnih ili vojnih objekata u glavnom gradu. Druga mogućnost je Qom, sveti grad šiitskog klera i mjesto s kojim je obitelj Hamenei desetljećima povezana. Pojavile su se i tvrdnje da je skriven u vojnom kompleksu između Teherana i Qoma, pod zaštitom Revolucionarne garde. Najegzotičnija verzija govori da je nakon ranjavanja tajno prebačen u Rusiju radi liječenja. Ta priča pojavila se već sredinom ožujka, kad su pojedini arapski i izraelski mediji tvrdili da je ruskim vojnim zrakoplovom prebačen u Moskvu na operaciju. Iranske vlasti su to odbacile, a ruski diplomatski izvori kasnije su tvrdili da se Hamenei nalazi u Iranu. Ruska strana također je navodila da novi vrhovni vođa iz sigurnosnih razloga izbjegava javnost.