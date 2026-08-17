Gdje se skriva ajatolah: Ranjen je, ozlijeđene su mu noge, lice deformirano. Je li pri svijesti?

Mojtaba Hamenei vlada iz sjene, skriven na nepoznatoj lokaciji u Iranu, dok glasine o njegovu zdravlju i boravku u Qomu ili Teheranu prate sve veći utjecaj Revolucionarne garde, donosi novi broj Expressa
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Gdje se danas nalazi Mojtaba Hamenei postalo je jedno od najvećih pitanja oko iranskog režima. Otkad je početkom ožujka 2026. naslijedio oca Alija Hameneija, koji je poginuo u napadu 28. veljače, novi vrhovni vođa Islamske Republike gotovo je nestao iz javnosti. Nema redovitih televizijskih obraćanja, nema javnih susreta s vojnim zapovjednicima, nema pojavljivanja pred građanima, a čak ni nakon smrti njegova oca nije viđen na način koji bi se očekivao od čovjeka koji je upravo preuzeo najmoćniju funkciju u zemlji. Zbog toga su se počele širiti glasine o njegovu skrovištu. Najčešće se spominje Teheran, odnosno jedan od duboko zaštićenih državnih ili vojnih objekata u glavnom gradu. Druga mogućnost je Qom, sveti grad šiitskog klera i mjesto s kojim je obitelj Hamenei desetljećima povezana. Pojavile su se i tvrdnje da je skriven u vojnom kompleksu između Teherana i Qoma, pod zaštitom Revolucionarne garde. Najegzotičnija verzija govori da je nakon ranjavanja tajno prebačen u Rusiju radi liječenja. Ta priča pojavila se već sredinom ožujka, kad su pojedini arapski i izraelski mediji tvrdili da je ruskim vojnim zrakoplovom prebačen u Moskvu na operaciju. Iranske vlasti su to odbacile, a ruski diplomatski izvori kasnije su tvrdili da se Hamenei nalazi u Iranu. Ruska strana također je navodila da novi vrhovni vođa iz sigurnosnih razloga izbjegava javnost.
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