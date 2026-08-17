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NOVE NESTABILNOSTI

Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm

Piše 24sata,
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Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm
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Foto: Pixsell//
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Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

Hrvatsku danas čekuje promjena vremena! Nakon sunčanog i vrlo toplog jutra, tijekom dana će se postupno naoblačiti sa sjeverozapada, a navečer stiže i kiša. U mnogim krajevima mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj gdje su moguća i izraženija nevremena.

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

Na Jadranu će tijekom dana puhati slabo do umjereno jugo, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, a navečer prolazno i na sjeverozapadnjak, također ponegdje s jakim udarima.

Foto: DHMZ

Temperature će se i dalje zadržati visoko – najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 28 i 33 °C. Primjerice, u Zagrebu se očekuje najviša temperatura oko 31 °C, uz mogućnost jačih pljuskova i grmljavine navečer na širem području grada.

Što se upozorenja tiče, za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je žuto upozorenje, dok je Istra u narančastom.

*uz korištenje AI-ja

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