EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'

Vozili smo prema Škabrnji. Bio je mrak i vidjeli smo mali plamen. Refleksno sam stala, suprug je bocom vode ugasio, rekla nam je žena koja je svjedočila potpaljivanju na području Zadra, a brzom reakcijom policija je zbog sumnje u podmetanje požara uhitila četvero ljudi.

- Vidjeli smo auto pored nas. Ja sam vidjela četiri osobe, dvije su bile vani. Jedan je vikao na mojeg supruga: 'Što te briga što ja radim?'. Ja sam u tom trenutku tražila mobitel da snimim. Zvala sam 112, pročitala sam im registraciju auta i oni su u tom trenutku pobjegli. Policija je brzo reagirala. To je bilo u sekundi. Bili smo s dvoje djece, bili su strah i panika - kazala je žena i dodala da joj je, naravno, drago što su pomogli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Je li ovo početak požara kod Omiša?! 'Smrdjelo je po gumi. Sve je nestalo u pet minuta...' | Video: 24sata/Čitatelj/Pixsell

- Žao mi je što će obitelj te budale patiti. Da se ponovno dogodi, opet bih to napravila. Nije nas strah, bilo me strah kad sam vidjela muža da kreće prema njima nakon što je ugasio vatru. U tom trenutku bilo mi je bitno da se vatra ugasi - kazala je.

Zadarska policija brzom je reakcijom u subotu navečer uhitila četvero ljudi nakon dojave građana o njihovu sumnjivom ponašanju. Kako je neslužbeno doznao RTL, riječ je o tri hrvatska državljanina te jednoj stranoj državljanki. Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca te ih vidio kako pale vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

- Poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje - priopćila je zadarska policija.

Pijan palio na Čiovu

Splitsko-dalmatinska policija uhitila je hrvatskog državljanina kojeg sumnjiče da je podmetnuo požar na Čiovu. Tijekom nedjelje još je bio na kriminalističkom istraživanju zbog sumnje da je istog dana oko 5.35 sati zapalio vatru na otoku, na predjelu Saldun. Požar su, oko pola sata nakon primljene dojave građana koji su uočili plamen, ugasili vatrogasci i spriječili širenje požara. Odmah nakon primanja dojave policajci su izašli na teren te su, na temelju dostupnih snimki videonadzora, vrlo brzo utvrdili identitet muškarca kojeg dovode u vezu s događajem. Utvrdili su da je u alkoholiziranom stanju te su mu izmjerili koncentraciju alkohola od 1,08 promila u organizmu. Sumnjaju da se pijan vraćao iz noćnog provoda te upaljačem zapalio suhu travu i stiropor kraj drvenih paleta. Nakon kriminalističkog istraživanja očekuje ga kaznena prijava zbog dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Što se tiče velikog požara na omiškom području, jučer su još zbrajali štetu. Uz jednu poginulu osobu, desetak ljudi teže je opečeno i hospitalizirano te su u bolnicama u Splitu i Zagrebu.

- Požar je zahvatio 58 stambenih objekata, dvije garaže, 36 vozila, 25 plovila, dva trailera, jedan motocikl i dva teretna vozila - rekao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HTV.

Istaknuo je da podaci još nisu konačni niti su oštećenja kategorizirana, kao i da među objektima sigurno ima i onih koji su samo neznatno zahvaćeni, ali su također na popisu.

Što se tiče uzroka požara, Boban je rekao da treba pričekati rezultate policijskih izvida i da ne može tvrditi da je vatra podmetnuta.

- Smatram da bi kazne za namjerno izazivanje požara trebale biti što strože zbog ugrožavanja života i uništavanja imovine - kazao je.

Pregledavaju sve kamere

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu utvrdilo je da je do požara došlo 13. kolovoza 2026. oko 20 sati u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice. On se potom, nošen vjetrom, proširio do grada Omiša u perimetru od oko 23 km dužine te 1,5 km širine, a opožareno je oko 1000 ha. Dežurna tužiteljica naredila je obdukciju i DNK analizu radi utvrđenja uzroka smrti i identiteta nastradale osobe. Također je naredila izuzimanje snimki nadzornih kamera koje pronađu na cijelom području požara, kao i snimanje cijelog opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata.

U nazočnosti kemijsko-fizikalnih vještaka Centra za kriminalistička i forenzička vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba,15. kolovoza 2026. uzeli su uzorke za analizu.

Foto: 24sata

- Prvo se mora vidjeti način pojavljivanja požara. Već su vatrogasci rekli da nema gromova, nema dalekovoda. Suspektno je i to što se mnogo tih zadnjih požara pojavljuje uvečer ili u predvečerje, kad kanaderi ne mogu letjeti, pa požar ima vremena cijelu noć se razvijati, a još je na nepristupačnom terenu i teško je vatrogascima uopće doći. Ako je krenuo na nekoliko mjesta istodobno, kako se spominje u jednom zapisu, to je jedan od pokazatelja da je riječ o nekakvom paležu, odnosno o ljudskoj ruci. Sad to može biti pogreška, može biti, naravno, neki piroman, a može biti čista sabotaža, odnosno terorizam - smatra kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Drugi je problem, nastavlja, kako to dokazati. To je teško, ali u današnje vrijeme ništa nije nemoguće.

- Ako ima svjedoka, može se svjedocima dokazati. Zatim, tu su tehničke stvari, uzimanje snimki videonadzora, određena vještačenja s mjesta događaja koja će pokazati jesu li na određenim prostorima na kojima je požar buknuo korištena lakozapaljiva sredstva. Najteža situacija je ako počinitelji nisu odmah uhvaćeni na mjestu događaja, ali kada dođete do sumnjivih osoba, tu su tragovi izuzeti s njihove odjeće, vozila itd. Na kraju krajeva, tu je i digitalna forenzika, kojom će vidjeti njihovo kretanje, vještačenje mobitela... Moglo bi se tu pronaći poprilično mnogo dokaza da su određene osobe izvršile određeno kazneno djelo - pojasnio je Cvrtila.

Ističe da je još prije pet-šest godina predlagao neke preventivne mjere što treba napraviti kako bi se izbjegle ovakve situacije kakvima smo svjedočili kod Omiša.

- Dio su i napravili. Uspostavili su dežurne centre po Dalmaciji, odnosno Primorju gdje se dežura i prati stanje na terenu. Međutim, dosta toga nije napravljeno. Evo, sad smo imali takvu situaciju. Rekao sam da bi trebalo staviti hidrante oko naseljenih mjesta.

Zatim, rekao sam da treba odmaknuti 50 metara raslinje sve od naseljenog mjesta, da se moraju napraviti prosjeci po šumama kako bi vatrogasci lakše mogli prolaziti. I naravno, ono što je jedna od ključnih stvari što bi SOA trebala raditi, a to je kontrola tko nam ulazi u državu. Osobama koje su potencijalna sigurnosna prijetnja može se zapriječiti ulazak - smatra stručnjak.