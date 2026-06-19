Fantomska tvrtka izvukla novac iz riječkog gradskog poduzeća. Rinčić: 'Poslali su nam mail...'

Računalna prevara pogodila je riječko trgovačko društvo Rijeka sport, koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke. Kako je na konferenciji za novinare izvijestila gradonačelnica Iva Rinčić, društvo je zbog prijevare pretrpjelo materijalnu štetu, no nije željela otkriti o kojem se iznosu radi jer je policijska istraga još u tijeku, piše Marinko Glavan za Novi list.

Prema njezinim riječima, prevara je izvedena putem elektroničke pošte. Na službenom memorandumu jedne tvrtke koja surađuje s Rijeka sportom stigao je dopis s navodnom obavijesti o promjeni IBAN-a te uputom da se buduće uplate izvršavaju na novi račun.

- Računalna prevara potvrđena je prije nekoliko dana, kao i šteta koja je nastala. Riječ je o prevari u kojoj je na službenom memorandumu tvrtke s kojom Rijeka sport surađuje, poslanom elektroničkom poštom, s potpisom i pečatom, poslan dopis o izmjeni IBAN-a tvrtke, s uputom da se uplata prema društvu izvrši na novi IBAN - rekla je Rinčić.

Dodala je kako je Rijeka sport uplatio sredstva na račun naveden u lažnom dopisu.

- To nije čak niti klasična računalna prevara, jer računalne su prevare često puno perfidnije, a Rijeka sport je na navedeni broj računa uplatio određena sredstva - kazala je gradonačelnica.

Istaknula je da je u stalnom kontaktu s direktorom Rijeka sporta Igorom Butoracem i policijom te da je značajan dio novca već vraćen. Policija provodi istragu. Rinčić je dodala da razloga za zabrinutost nema s obzirom da iznos nije "toliko visok" te da poslovanje društva nije ugroženo.