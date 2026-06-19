Obavijesti

News

Komentari 1
MATERIJALNA ŠTETA

Fantomska tvrtka izvukla novac iz riječkog gradskog poduzeća. Rinčić: 'Poslali su nam mail...'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Fantomska tvrtka izvukla novac iz riječkog gradskog poduzeća. Rinčić: 'Poslali su nam mail...'
Rijeka: Konferencija za novinare gradonačelnice Ive Rinčić sa zamjenicima | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prevara je izvedena putem elektroničke pošte. Na službenom memorandumu jedne tvrtke koja surađuje s Rijeka sportom stigao je dopis s navodnom obavijesti o promjeni IBAN-a...

Računalna prevara pogodila je riječko trgovačko društvo Rijeka sport, koje je u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke. Kako je na konferenciji za novinare izvijestila gradonačelnica Iva Rinčić, društvo je zbog prijevare pretrpjelo materijalnu štetu, no nije željela otkriti o kojem se iznosu radi jer je policijska istraga još u tijeku, piše Marinko Glavan za Novi list.

Prema njezinim riječima, prevara je izvedena putem elektroničke pošte. Na službenom memorandumu jedne tvrtke koja surađuje s Rijeka sportom stigao je dopis s navodnom obavijesti o promjeni IBAN-a te uputom da se buduće uplate izvršavaju na novi račun.

OPREZ Lažni liječnici opet zovu građane i traže novac za 'operaciju člana obitelji': 'Ne nasjedajte na to!'
Lažni liječnici opet zovu građane i traže novac za 'operaciju člana obitelji': 'Ne nasjedajte na to!'

- Računalna prevara potvrđena je prije nekoliko dana, kao i šteta koja je nastala. Riječ je o prevari u kojoj je na službenom memorandumu tvrtke s kojom Rijeka sport surađuje, poslanom elektroničkom poštom, s potpisom i pečatom, poslan dopis o izmjeni IBAN-a tvrtke, s uputom da se uplata prema društvu izvrši na novi IBAN - rekla je Rinčić.

Dodala je kako je Rijeka sport uplatio sredstva na račun naveden u lažnom dopisu.

POLICIJA ISTRAŽUJE PREBIZARNO Žena (37) glumila zlostavljanu curicu (12). Jedna obitelj nasjela pa je posvojila
PREBIZARNO Žena (37) glumila zlostavljanu curicu (12). Jedna obitelj nasjela pa je posvojila

- To nije čak niti klasična računalna prevara, jer računalne su prevare često puno perfidnije, a Rijeka sport je na navedeni broj računa uplatio određena sredstva - kazala je gradonačelnica.

Istaknula je da je u stalnom kontaktu s direktorom Rijeka sporta Igorom Butoracem i policijom te da je značajan dio novca već vraćen. Policija provodi istragu. Rinčić je dodala da razloga za zabrinutost nema s obzirom da iznos nije "toliko visok" te da poslovanje društva nije ugroženo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Pao narko klan u Istri: Uskok i 80 policajaca razbili bandu, u baraci 'miksali' kokain
ORUŽJE, BOMBE I KILE DROGE

VIDEO Pao narko klan u Istri: Uskok i 80 policajaca razbili bandu, u baraci 'miksali' kokain

Tijekom pretraga policajci su pronašli oko 8.6 kilograma droge, oružje, novac i druge predmete koji potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela
Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći
TRAJE OČEVID

Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...
EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki
OTKRIVAMO DETALJE

EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki

Glavni tajnik Siniša Krajač je uveo pulsku tvrtku A.T.I. u posao s HOO-om. U tri godine su im dali 1,5 milijuna eura. Od tog su protuzakonito sakrili čak milijun eura. Uskok sve ispituje. Most prijavio dio: 'Izvlačili su novac'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026