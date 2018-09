Farma kraj Zagreba: 'Imam 70 ljubimaca i ne planiram stati'

Oduvijek sam osjećala da je sa životinjama puno jednostavnije dogovoriti se nego s ljudima, rekla je Janka Krašovec (34) mazeći jednog od svojih konja.

Na svojoj farmi u Kupincu, nedaleko od Zagreba, ima ih čak 18. Nisu svi njezini. Janka je bivša prvakinja Hrvatske u preponskom jahanju, a trenutačno trenira nekoliko svojih i brojne druge konje koje joj klijenti povjere. Iako je diplomirala ekonomiju, Janka ne radi u struci, nego cijele dane brine o životinjama na svojoj farmi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jaše od djetinjstva

- Konje sam zavoljela još kao djevojčica i upisala se na jahanje. Onda smo kupili konje i držali ih na zagrebačkom Hipodromu. Voljela sam i druge životinje, ali kako smo živjeli u stanu u centru Zagreba, nisam ih mogla imati. Tako smo obitelj i ja došli na ideju da kupimo ovu farmu u Kupincu, na koju sam se preselila sama 2012. godine. Odmah sam nabavila nekoliko pasa, a potom su stigle i druge životinje. Trenutačno ih imamo oko 70, ali ne planiram stati. Sigurna sam da će ih još kod mene naći svoj dom - smije se Janka. Za njom šeću patkice, kokoš za kojom cupkaju pilići, četiri praščića, iz kaveza pjeva oko 20 kanarinaca, a tu se gega i jedan mini ovan crne boje po imenu Miki.

- Nabavljala sam ih na razne načine. Najčešće obilazeći sajmove životinja - rekla je Janka. Otkrila je da se svaki dan ustaje u sedam sati te da tad nahrani životinje, očisti im nastambe, a onda se posveti treniranju konja. Nakon toga ih ponovno nahrani, češlja, pere... Dan joj završi kad se potpuno smrači.

Naporno je, ali se isplati

- Nekad pomislim kako je naporno, ali nikad nisam ni blizu odustajanja. One daju toliko ljubavi da ih se nikad ne bih mogla odreći - priznala je ljubiteljica životinja. Dodala je da joj u poslu pomaže prijateljica koja također voli životinje. Tako je briga o svih 70 komada samo na njih dvije. Zbog toga, kaže Janka, ne može otići na more na dva ili tri tjedna niti si priuštiti neko drugo putovanje.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Na more odem na pet dana. Ne mogu izbivati dulje. Moje životinje me trebaju - zaključila je Janka. Potom smo se i sami uvjerili u to koliko je životinje slušaju. Ponijima Niki i Mini naredila je da probude svoju mladunčad kako bi se fotografirali. Odmah su je poslušali, a onda njuškama stale gurkati bebe Dorinu i Dee Dee, koje su drijemale u travi. Potom je prišla patuljastim praščićima i počela im tepati: “Hajde mila, daj mi pet”, a svinjica Wilma podigla je papak.