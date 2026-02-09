'Fašizam je izmišljotina ljevice. Mi nismo fašisti'. Ipak, sudovi, kao i fašisti, govore nešto drugo

"Zagrebačka vlast izmišljanjem fašizacije pokušava politički profitirati", poručio je nedavno ministar obrane Ivan Anušić. "Što ljevičarski zabranitelji više kleveću Hrvate da su 'fašisti', to ih narod sa sve većim prezirom odbacuje", objavio je HDZ ovoga vikenda na društvenim mrežama.

Fašisti su, dakle, notorna ljevičarska izmišljotina.

Pa ipak, ovih dana Općinski sud osudio je trgovkinju iz Ivanić Grada i njezina dva nećaka na novčanu kaznu od po dvije tisuće eura jer su u grupu "Thompson i Hrvati" stavili fotografiju snimljenu na dan koncerta na Hipodromu na kojoj dižu ruke u fašistički pozdrav.

Prije nekoliko mjeseci Općinski sud je osudio i Zagrepčanina koji je uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu podigao desnicu u zrak i više puta uzviknuo "Za dom", a ljudi u njegovoj blizini odgovarali su "spremni".

Riječki Općinski sud osudio je nedavno grupu muškaraca na visoke novčane kazne jer su napadali povorku "Ujedinjeni protiv fašizma" povicima ZDS i dizanjem ruke u fašistički pozdrav.

A na dočeku rukometaša u Zagrebu mediji su zabilježili slavlje Hrvata iz Njemačke koji je s grupom maloljetnika u euforiji dizao ruku u fašistički pozdrav i skandirao ZDS.

Tko onda izmišlja fašizaciju? Tko to kleveće Hrvate da su fašisti?

"Osuđujemo fašizam, ali"

Evo, došlo je čak i do toga da se Marko Perković Thompson u Rijeci pravdao kako oni nisu nacisti i fašisti, da to osuđuju kao normalni ljudi, da je to zlo koje se dogodilo čovječanstvu i našem narodu...

Da bi potom zapjevao "Čavoglave" uz poklič "Za dom spremni".

Uglavnom, onaj tko se mora javno opravdavati da nije fašist i nacist, očito daje previše razloga da ga se naziva fašistom i nacistom. I naravno, ustašom.

Osim toga,što bi rekao onaj koga se optužuje za nacizam i fašizam? Vadio bi se na komunizam. I tvrdio da je "komunizam učinio možda još veće zlo ovom narodu".

To je uhodana metoda kako se fašisti brane od optužbi za fašizam. Tako što upiru prstom u komunizam. Koji je službeno mrtav i pokopan.

Dok je fašizam itekako živ.

Što ne vidimo samo na sudovima, nego i na nogometnim tribinama, Thompsonovim koncertima, svečanim dočecima, huliganskim povorkama s visoko podignutim desnicama...

Thompson sve zna

I dok se njegovi fanovi na sudovima i u medijima vade da nisu znali što je to uopće "Za dom spremni", da nisu shvatili što je bila NDH, da su samo mahali jedni drugima, pa ostali zamrznuti u spornom pozdravu na fotografiji, da su samo "mjerili visinu kukuruza u selu", da je to izraz domoljublja ili pijeteta prema braniteljima, Thompson ne može ništa od toga reći.

Ne može se vaditi na to da nije znao tko su i što su bile ustaše, jer ih je opjevao, veličao, zastupao, uz njih se slikao, njima se inspirirao, na njih ugledao, njihovim pozdravom služio. Kao i svi njegovi HOS-ovci, danas očito jedini pravovjerni hrvatski branitelji, koji su svoje postrojbe nazvali po ustaškim bojovnicima.

Kao što ne može govoriti da ustaše nisu bili fašisti.

Jer, ne samo da su ustaše na vlast došli zahvaljujući talijanskim fašistima, ne samo da su bili povezani s njemačkim nacistima, već su slijedili fašističku ideologiju i nacističku metodologiju u genocidu, ubijanju, progonu, protjerivanju, okupaciji, rasnim zakonima, klerikalnom nacionalizmu...

Današnji fašizam

Tu ideologiju kasnije su usvojili HOS-ovci i crnokošuljaši u Domovinskom ratu, a linija ustaškog fašizma nastavlja se promocijom novog kleronacionalizma kroz današnje crnokapuljaše, zabranitelje, nogometne huligane, klerofašiste, rušitelje Ustava, napadače na nacionalne, seksualne ili rasne manjine, one koji guše slobodu medija, udaraju na kulturu, znanost, obrazovanje.

Antiintelektualizam, borba protiv napretka, suzbijanje različitosti, gaženje bilo kakvog otpora, promocija kulta nacije, krvi i tla...

To su odlike modernog fašizma. Koji se ne mora takvim nazivati, kao što se niti jedna fašistička grupacija u Europi, povezana s Putinom i bliska Trumpu, tako ne etiketira. Ne moraju se nazivati ni ustašama, premda na Thompsonovim koncertima skandiraju "Ajmo, ajmo ustaše", na tribinama razvijaju "Za dom spremni" i u povorkama praćenim policijom dižu ruke u nacistički pozdrav.

Zatvaranje očiju

Zatvaranje očiju pred fašizmom, koketiranje s fašistima i zaključivanje da je fašizacija izmišljotina oporbe, dok hrvatski sudovi osuđuju fašiste i ustaše, samo otvara prostor i daje zamah fašizaciji društva.

Thompson ne napada komunizam s pozicija protivnika svakom totalitarizmu, već u tom famoznom komunizmu - zapravo ustavnom uređenju i europskom usmjerenju Hrvatske - pronalazi alibi za svoju promociju ustaštva, odnosno kleronacionalizma.

Zato Andrej Plenković ne ide na njegove koncerte, pa ni na doček rukometaša i nogometaša. Zato glavni državni odvjetnik Ivan Turudić "iz higijenskih razloga" ne ide na Thompsonove koncerte.

Jer znaju što ih tamo čeka.

Kao što Hrvatska mora znati što je čeka ako ne stane na put nimalo izmišljenoj, vrlo konkretnoj i potencijalno destruktivnoj fašizaciji društva.