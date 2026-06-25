FATALNA LJUBAV Influencericu uhitili zbog ubojstva u Dubaiju: Prijeti joj kazna strijeljanjem!?

Brooke George (23), britanska TikTok influencerica, suočava se sa smrtnom kaznom u Dubaiju nakon što je optužena za ubojstvo 26-godišnjeg Britanca Williama Treebyja, kojeg je upoznala online. Ona tvrdi da je riječ o samoobrani nakon teškog fizičkog zlostavljanja.

Veza koja je započela na Facebooku brzo se pretvorila u noćnu moru. Nakon prvog posjeta Dubaiju, koji je Brooke opisala kao "vrijeme života", njezin drugi dolazak otkrio je mračniju stranu partnera. Postao je, tvrdi, izrazito kontrolirajući i nasilan. Zabrinutost je rasla kad je otkrila da joj je rezervirao jednosmjernu kartu i navodno oduzeo putovnicu, zbog čega se osjećala zarobljeno i u strahu, piše Daily Mail.

Kobna noć i bijeg

Prema navodima njezine obitelji, sve je eskaliralo nakon večernjeg izlaska. Treeby ju je prvo napao u automobilu, a zatim nastavio zlostavljanje u stanu. U panici je nazvala obitelj.

- Nikad u životu nisam vidjela kćer toliko uplašenu. Nekontrolirano je plakala. Vidjela sam da joj je jedno oko jako natečeno i počelo se zatvarati - izjavila je njezina majka Thereza George.

Uspjela je uz pomoć prijatelja organizirati let kući, ali se morala vratiti u stan po putovnicu. Tvrdi da ju je ondje ponovno napao i snažno udario u lice. U strahu za život, dohvatila je kuhinjski nož koji joj je bio nadohvat ruke i ubola ga.

Uhićena je 22. lipnja na aerodromu u Dubaiju dok je pokušavala napustiti zemlju, s vidljivim masnicama i ozljedama. Optužena je za ubojstvo, a ako bude osuđena, prijeti joj smrtna kazna strijeljanjem. Trenutno se nalazi u zloglasnoj policijskoj postaji Bur Dubai. Tvrdi da joj je uskraćen pristup odvjetniku i veleposlanstvu te da je bila prisiljena skinuti se do gola pred muškim policajcima.

Slučaj je preuzela organizacija Detained in Dubai, čija izvršna direktorica Radha Stirling inzistira da se Brooke tretira kao žrtva.

- Ovaj slučaj otvara ozbiljna pitanja o nasilju nad ženama i pravu na samoobranu. Brooke tvrdi da je djelovala isključivo nakon što je bila izložena nasilnom napadu i u istinskom strahu za svoju sigurnost. Treba je tretirati kao žrtvu čije navode i ozljede treba pravilno istražiti", poručila je Stirling. Dodala je kako postoji zabrinjavajući trend u kojem se žene mame u Dubai obećanjima luksuza, da bi kasnije bile iskorištene i zlostavljane.

*uz korištenje AI-ja

