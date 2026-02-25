Fatalna Maria se javila nakon optužbi da je ljubavnica: Nisam ja El Mencha otkucala policiji!

Popularna meksička manekenka i zvijezda OnlyFansa i Instagrama demantirala je da je ona bila djevojka koja je nenamjerno odvela policiju do najozloglašenijeg meksičkog narkobosa, nakon što su se društvenim mrežama proširile glasine i viralna fotografija generirana umjetnom inteligencijom, piše New York Post.

María Julissa našla se na meti optužbi da je ljubavnica šefa kartela Jalisco Nova Generacija, Nemesija "El Mencha" Oseguere Cervantesa, nakon što su dužnosnici objavili da su mu ušli u trag prateći jednu od njegovih djevojaka do njegovog odmarališta.

"Želim da bude apsolutno jasno: nemam nikakve veze s tom situacijom", napisala je na društvenim mrežama Julissa, koju na Instagramu prati četiri milijuna ljudi.

Još uvijek je nejasno zašto je baš Julissa postala predmetom neutemeljenih tvrdnji, s obzirom na to da meksičke vlasti nisu otkrile identitet žene koja je posjetila Oseguerinu utvrdu u ruralnom području Tapalpe. Unatoč nedostatku dokaza, na društvenim mrežama proširio se velik broj objava u kojima se tvrdi da je upravo ona bila jedna od djevojaka ubijenog vođe kartela.

"Informacije koje kruže su lažne i neutemeljene. Molim vas sve da ne nasjedate na lažne vijesti i da se uvijek oslanjate na pouzdane i službene izvore."

Izjava manekenke dolazi nakon što je meksički ministar obrane Ricardo Trevilla u ponedjeljak otkrio kako su meksički agenti ušli u trag inače neuhvatljivom Osegueri upravo preko jedne od njegovih ljubavnica.

​- Obavještajni agenti uspjeli su identificirati muškarca bliskog toj ženi i otkrili su da je odvedena u Tapalpu, planinsko odmaralište u Jaliscu gdje su se nalazili Oseguera i njegovi ljudi - rekao je Trevilla novinarima.

Iako je djevojka na kraju napustila odmaralište, El Mencho i njegovi ljudi ostali su zabarikadirani unutar kompleksa. Tada je meksička vojska poslala svoje specijalne postrojbe. Ljudi El Mencha otvorili su vatru, a on i nekolicina drugih ubijeni su u razmjeni vatre koja je uslijedila.

Poznato je da je Oseguera bio u braku s Rosalindom González Valencijom prije njihovog razlaza 2018. godine, a bivša supruga puštena je iz zatvora prošle godine nakon što je odslužila dvije godine zbog pranja novca. Nakon njegove smrti, kartel je pokrenuo val nasilja diljem Jalisca i drugih meksičkih država, a u krvavim sukobima ubijeno je više od 70 ljudi, uključujući 25 pripadnika Nacionalne garde.

