Tko će naslijediti 'El Mencha' na vrhu kartela? Ovo su kandidati

Vođa kartela Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes zvan "El Mencho", ubijen je u nedjelju, 22. veljače, u operaciji specijalnih snaga meksičke vojske potpomognutoj američkim obavještajnim podacima. Ubojstvo najtraženijeg narkobosa na svijetu, čija je glava bila ucijenjena na 15 milijuna dolara, dogodilo se u planinskom utočištu u Tapalpi, u državi Jalisco, i odmah je pokrenulo val brutalnog nasilja diljem zemlje.

Smrt osnivača i neospornog vođe jednog od najmoćnijih i najnasilnijih kartela na svijetu otvorila je ogroman vakuum moći. Više od desetljeća, CJNG je funkcionirao po principu apsolutne vertikalne komande i paravojne discipline, za razliku od starijih kartela koji su se razvili u federacije autonomnih ćelija.

El Mencho nije bio samo osnivač, već i interni arbitar, arhitekt ruta i konačni autoritet nad nasiljem. Bez njega, kartel se suočava s najvećim organizacijskim testom dosad, a obavještajne službe i sigurnosni analitičari već profiliraju pet ključnih figura kao njegove potencijalne nasljednike.

Krvni nasljednik i zapovjednik elite

Prvi i najočitiji kandidat za preuzimanje vodstva je Juan Carlos Valencia González, poznat pod nadimcima "El 03" ili "El Pelón". On nije samo dio najužeg kruga povjerenja, već je i El Menchov posinak, sin njegove supruge Rosalinde González Valencije, koja se dugo smatrala glavnom financijskom administratoricom klana. U modernim kartelima krvno srodstvo ne jamči uvijek moć, ali pruža snažan simbolički legitimitet, što je ključno u izrazito personaliziranim organizacijama.

Njegov uspon unutar kartela vezan je uz vođenje oružanih operacija, posebno munjevitih napada na suparničke snage i koordinaciju elitnih paravojnih postrojbi CJNG-a, poput zloglasne Grupo Élite. Obavještajni izvori opisuju ga kao jednog od najdiscipliniranijih zapovjednika, čiji se autoritet ne temelji na kontroli određenog teritorija, već na sposobnosti mobilizacije smrtonosne sile.

Njegov je profil taktički, a ne politički. Upravo je to njegova najveća snaga, ali i slabost. On je vojni operativac, a ne pregovarač, što znači da bi pod njegovim vodstvom CJNG mogao postati još brutalniji, intenzivirati sukobe i smanjiti prostor za savezništva. Kartel bi se iz ekspanzionističkog poduzeća pretvorio u organizaciju u stanju permanentnog rata.

Tihi administrator koji drži mrežu

Ako "El 03" predstavlja nasljednu, vojnu logiku, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, poznat kao "El Sapo" (Žabac), predstavlja administrativnu snagu kartela. Godinama je identificiran kao jedan od ključnih upravitelja internih operacija i, što je još važnije, arhitekt sustava regrutacije.

Njegova uloga bila je manje javno vidljiva, ali ključna za teritorijalnu ekspanziju: obuka kadrova, integracija lokalnih ćelija i pretvaranje regionalnih bandi u operativne franšize CJNG-a. Njegova moć leži u onome što je El Mencho pažljivo gradio: sposobnosti rasta bez fragmentacije.

"El Sapo" razumije tu organizacijsku logiku. On nije zapovjednik koji nužno vodi bitke, ali upravlja ljudskim strukturama. U središnjem Meksiku, njegova je uloga bila ključna u apsorpciji manjih kriminalnih skupina pod jedinstveni brend.

U utrci za nasljednika to mu daje tihu prednost: on kontrolira mrežu, a ne samo teritorij. Njegovo bi vodstvo impliciralo više korporativni, a manje vojni CJNG. To bi značilo manje spektakularnog otvorenog nasilja, ali stabilnije ekonomske operacije. Kartel ne bi postao manje opasan, samo više institucionaliziran.

Teritorijalni šefovi i gradski moćnici

Među kandidatima su i moćni regionalni šefovi čija podrška može biti presudna. Jedan od njih je Audias Flores Silva, poznat kao "El Jardinero" (Vrtlar), koji kontrolira ključne teritorije i rute u državama Nayarit i Zacatecas. On je klasični upravitelj teritorija koji organizira lokalne ilegalne ekonomije, od iznude do krađe goriva. Takve figure često postaju "balanseri" moći; možda ne aspiriraju na vodstvo cijele organizacije, ali mogu prevagnuti podržavajući jednog ili drugog kandidata. Njegovim eventualnim dolaskom na čelo, CJNG bi se vjerojatno pretvorio u federaciju poluautonomnih regija.

S druge strane, tu je Ricardo Ruiz Velasco, "El Doble R", čovjek koji kontrolira Guadalajaru, logističko srce i povijesnu bazu kartela. Dok drugi kontroliraju rute, on kontrolira živčani centar. Njegova moć je strukturalna, jer bez Guadalajare CJNG gubi koheziju. On bi bio kandidat kriminalne birokracije: operatera, računovođa i koordinatora. Njegova je prednost što može održati organizaciju jedinstvenom, no nedostatak mu je što nema zastrašujuću karizmu osnivača.

Posljednji na popisu je Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako", koji predstavlja drugu dimenziju CJNG-a: ekonomsku diverzifikaciju. Njegov utjecaj povezan je s alternativnim izvorima prihoda, poput ilegalne eksploatacije ruda, transportnih mreža i infiltracije u legalne komercijalne strukture. Njegov je profil više politički nego vojni, a njegovo vodstvo promijenilo bi prirodu kartela, pretvarajući ga u diverzificirani kriminalni konglomerat s manje otvorenih ratova, a više tihe infiltracije u društvo.

Restrukturiranje ili potpuni raspad?

Povijest meksičkog narko-rata sugerira jasan obrazac: kada padne centralizirani vođa, kartel se ne ugasi, već se raspadne. Međutim, CJNG je anomalija. Njegova strogo vertikalna struktura otvara dva suprotna scenarija. Prvi je brza sukcesija, u kojoj se jedan od zapovjednika nametne unutar nekoliko tjedana, uguši interne sukobe i održi koheziju. Drugi, vjerojatniji scenarij je nestabilna ravnoteža u kojoj nitko ne uspijeva uspostaviti potpunu dominaciju, što bi bio početak postupne fragmentacije.

Najgori ishod bio bi otvoreni unutarnji rat. Bez vrhovnog arbitra, naoružane ćelije mogle bi se početi boriti za lokalne resurse, replicirajući krvave sukobe koji su uslijedili nakon padova vođa starijih kartela. Za meksičku državu to stvara paradoks: manje centraliziran kartel može biti kaotičniji i smrtonosniji na lokalnoj razini.

Dok se vlasti bore s posljedicama, uključujući desetke ubijenih pripadnika snaga sigurnosti i blokade u dvadeset država, jedno je sigurno: uklanjanje El Mencha nije kraj, već početak novog, nepredvidivog poglavlja u meksičkom ratu protiv droge.