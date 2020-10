Fauci o žarištu u Bijeloj kući: Ta situacija mogla se spriječiti

<p>Vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti <strong>Anthony Fauci</strong>, čije se stroge zdravstvene upute kose s izjavama predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> o pandemiji koronavirusa, rekao je u utorak da se nedavno izbijanje zaraze u Bijeloj kući moglo spriječiti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nekoliko bliskih Trumpovih suradnika i viših republikanskih političara testirano je pozitivno na koronavirus nakon što je republikanski predsjednik objavio u petak da su on i prva dama Melania zaraženi virusom. </p><p>- Pogledajte što se ovaj tjedan dogodilo u Bijeloj kući - rekao je Fauci u intervjuu za American University's Kennedy Political Union, upitan kako razgovarati s onima koji vjeruju da je pandemija prijevara.</p><p>- To je stvarnost, upravo ondje. I svaki dan sve je više ljudi koji se zaraze. To nije prijevara. To je nesretna situacija jer je mogla biti spriječena - rekao je Fauci.</p><p>Fauci se dugo zauzimao za nošenje maski u svrhu sprečavanja širenja koronavirusa.</p><p>Trump se u ponedjeljak vratio u Bijelu kuću iz vojne bolnice gdje se tri dana liječio protiv covida-19 te rekao Amerikancima "da iziđu" i da ne dopuste da virus dominira njihovim životima.</p><p>Bolnicu je napustio s maskom na licu, ali ju je skinuo kako bi pozirao na balkonu Bijele kuće te je nije vratio kad je ušao u zgradu.</p><p>Predsjednik, koji se nalazi iza njegovog demokratskog suparnika Joea Bidena u anketama uoči izbora 3. studenoga, zauzeo se za brže otvaranje gospodarstva i škola i optužio demokrate da to sprečavaju iz političkih razloga.</p><p>Trump u javnosti rijetko nosi masku i na skupovima njegove kampanje i događajima Bijele kuće često se ne pazi na fizičku distancu. </p><p>Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, pripisao je širenje zaraze koronavirusom djelomice i neuspjehu zemlje da uvede potpunu karantenu.</p><p>Više od 210.000 ljudi u SAD-u umrlo je od koronavirusa, a više od 7 milijuna je zaraženo - više nego u bilo kojoj drugoj zemlji.</p><p>Viši savjetnik Bijele kuće <strong>Stephen Miller</strong>, glavni pisac Trumpovih govora i utjecajni Trumpov savjetnik u pitanjima tvrdolinijske imigracijske politike, u utorak je najnoviji slučaj covida među Trumpovim suradnicima.</p><p>Drugi koji su objavili da su pozitivno testirani proteklih dana uključuju Trumpovu savjetnicu Hope Hicks, glasnogovornicu Bijele kuće Kayleigh McEnany, voditelja Trumpove kampanje Billa Stepiena i republikanske senatore Mikea Leea, Thoma Tillisa i Rona Johnsona. </p>