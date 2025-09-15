Obavijesti

FBI: DNK na mjestu ubojstva Kirka pripada Robinsonu

Pet dana nakon ubojstva koje je potreslo Ameriku i ponovno u prvi plan istaknulo njezine političke podjele, istraga se sužava na Tylera Robinsona, 22-godišnjeg muškarca uhićenog u četvrtak navečer, koji međutim ne surađuje s istražiteljima

Uzorci DNK uzeti s dva predmeta pronađena u blizini mjesta ubojstva konzervativnog influencera Charlieja Kirka podudaraju se s DNK-om osumnjičenika u pritvoru, objavio je u ponedjeljak direktor FBI-a Kash Patel.

Pet dana nakon ubojstva koje je potreslo Ameriku i ponovno u prvi plan istaknulo njezine političke podjele, istraga se sužava na Tylera Robinsona, 22-godišnjeg muškarca uhićenog u četvrtak navečer, koji međutim ne surađuje s istražiteljima.

Policija je prikupila brojne dokaze, "uključujući odvijač, koji je pronađen na krovu" kampusa Sveučilišta Utah, gdje se nalazio strijelac.

Ručnik "omotan oko" snajperske puške također je pronađen na mjestu događaja, rekao je u ponedjeljak za Fox News šef FBI-a, savezne policije zadužene za istragu.

"Danas mogu objaviti da uzorci  DNK-a na ručniku omotanom oko vatrenog oružja i DNK na odvijaču odgovaraju uzrocima osumnjičenika koji je trenutno u pritvoru", rekao je Kash Patel.

Kritiziran zbog postupaka od početka slučaja, šef FBI-a također je spomenuo poruku koju je osumnjičenik ostavio prije nego što je izvršio svoj čin.

„Osumnjičenik je u biti napisao: 'Imam priliku eliminirati Charlieja Kirka i iskoristit ću je'“, rekao je, dodajući da FBI ima dokaze o toj poruci, koja je u međuvremenu uništena.

Iako je Tyler Robinson imao „ljevičarsku ideologiju“, prema riječima guvernera Ute, nije naveden konkretan motiv za ovo ubojstvo.

Osumnjičeni ubojica, koji je u srednjoj školi bio briljantan učenik, odgojen je u mormonskoj vjeri u obitelji republikanskih roditelja. On će biti formalno optužen u utorak.

Ubojstvo Charlieja Kirka, jednog od najpopularnijih mladih influencera na američkoj desnici, označava ponovni porast političkog nasilja u Sjedinjenim Državama.

Donald Trump je potvrdio da će u nedjelju prisustvovati komemoraciji u Arizoni na stadionu s preko 63.000 mjesta.

