FBI: Rusija je spremala krvavi val atentata po svijetu

Ruske obavještajne službe planiraju provoditi ciljana ubojstva u Sjedinjenim Državama i europskim državama koje podupiru Ukrajinu, priopćile su savezne vlasti u utorak, objavivši optužnice protiv pet osoba koje su još uvijek u bijegu, piše Guardian.

U optužnici otpečaćenoj pred saveznim sudom na Manhattanu navodi se da je mreža povezana s obavještajnim službama plaćala i pokušavala plaćati pojedincima u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama da nadziru osobe koje su trebale biti ubijene, a potom ih i likvidiraju.

Osobe regrutirane u toj mreži također su bile angažirane za izvođenje terorističkih napada na civilnu i vojnu infrastrukturu u europskim državama za koje se smatralo da su povezane s Ukrajinom, navodi se u optužnici.

James Barnacle Jr., čelnik njujorškog ureda FBI-ja, rekao je da je FBI „upornim radom“ spriječio planove, dok su članovi ruskih obavještajnih službi i njihovi suradnici „urotili se kako bi zastrašivali, prijetili ili ubijali ljude na američkom tlu i diljem svijeta“.

Darren Cox, čelnik ureda FBI-ja u Washingtonu, istaknuo je „izniman rad više terenskih ureda FBI-ja, njegovih sastavnica i partnerskih agencija koji su zajedničkim naporima spriječili ruske pokušaje izvođenja nasilnih napada u glavnom gradu SAD-a i diljem zemlje“.

U priopćenju je rekao da su, kada je prijetnja prvi put identificirana, washingtonski terenski ured FBI-ja i njegovi partneri „brzo reagirali kako bi spriječili plan i pozvali rusku vladu na odgovornost za njezine postupke“.

Prema priopćenju, mreža ljudi koji rade za obavještajne službe Ruske Federacije od najmanje 2024. godine urotnički je planirala i izvodila napade i ubojstva diljem svijeta, uključujući i Sjedinjene Države.

Mreža ruskih obavještajnih službi opisana je kao „jedan krak“ aparata Ruske Federacije osmišljenog za izvođenje napada u inozemstvu, uključujući ubojstva, diljem svijeta.

Prema ranijem djelovanju, mreža je bila usmjerena na ruske disidente i prebjege, no u posljednje vrijeme ciljala je države koje se smatraju saveznicima Ukrajine.

U posljednje vrijeme članovi mreže pokušavali su regrutirati više osoba u Sjedinjenim Državama, navodi se u priopćenju.

Vlasti su priopćile da je mreža ovog ljeta u Sjedinjenim Državama regrutirala osobu kako bi nadzirala i ubila istaknutog ruskog disidenta za kojeg se vjerovalo da boravi u SAD-u.

U optužnici se navodi da je osoba označena samo kao „Stanovnik SAD-a 1“ poslana na dvije lokacije povezane s ciljanom žrtvom te da je dobila „izričite upute o načinu provođenja nadzora“, uz obećanje isplate od 1.000 odnosno 1.500 dolara za obavljeni posao.

Nakon što je provela nadzor i jednom od muškaraca optuženih u predmetu dostavila više fotografija i videosnimki lokacija povezanih s predviđenom žrtvom, stanovnik SAD-a odbio je ponuđenih 40.000 dolara za „uklanjanje“ ili „nestanak“ mete putem ubojstva.

Nakon što je ponuda odbijena, pripadnik obavještajnih službi koji ju je dao pokušao je, prema navodima optužnice, regrutirati više drugih osoba u Sjedinjenim Državama kako bi obavile posao, nudeći im pritom velike novčane iznose.