FBI spriječio napad za Novu godinu, uhitili su tinejdžera

Američki Federalni istražni ured (FBI) potvrdio je u petak kako su njegovi agenti u Sjevernoj Karolini spriječili potencijalni teroristički napad koji se trebao dogoditi na samu Staru godinu. U munjevitoj akciji uhićen je osamnaestogodišnji mladić koji je, kako tvrde savezni tužitelji, bio izravno inspiriran smrtonosnom ideologijom terorističke organizacije ISIL.

Mladić iz predgrađa planirao masakr

Uhićen je Christian Sturdivant, osamnaestogodišnjak iz Mint Hilla, mirnog predgrađa Charlottea. Prema optužnici, Sturdivant se tereti za jedno od najtežih kaznenih djela povezanih s terorizmom - pružanje materijalne potpore stranoj terorističkoj organizaciji. Istražitelji su prikupili dokaze koji upućuju na to da je mladić detaljno planirao napad na javnom mjestu s ciljem izazivanja što većeg broja žrtava, vođen isključivo propagandom Islamske države koju je konzumirao putem interneta. Njegov plan predstavljao je ozbiljnu prijetnju lokalnoj zajednici.

Terenski ured FBI-a u Charlotteu prvi je objavio informaciju o osujećenom planu na društvenoj mreži X, navodeći u kratkoj objavi kako je "subjekt bio izravno inspiriran da djeluje od strane ISIS-a". Ova objava dolazi manje od tri tjedna nakon što su dužnosnici u Južnoj Kaliforniji optužili četiri člana jedne krajnje ljevičarske skupine za planiranje serije bombaških napada također planiranih za doček Nove godine.

Meta napada trebala je biti trgovina u Charlotteu

Iako su detalji u početku bili iznimno šturi, izvori bliski istrazi otkrili su kako je navodna meta napada trebala biti jedna prometna trgovina mješovitom robom u Charlotteu. Odabir lokacije i vremena, uoči same proslave Nove godine kada se očekuju gužve, jasno ukazuje na namjeru da se napadom obuhvati što veći broj nedužnih civila i izazove panika širokih razmjera. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji i koordiniranoj akciji sigurnosnih službi, ovaj je mračni scenarij u potpunosti izbjegnut.

Pohvala iz vrha FBI-a

Uspješnu operaciju na društvenim mrežama odmah je komentirao i sam direktor FBI-a, Kash Patel, koji je uputio zahvalu svim partnerskim agencijama koje su sudjelovale u operaciji. Njegova poruka naglašava ozbiljnost prijetnje.

"FBI i partneri spriječili su još jedan potencijalni napad za doček Nove godine od strane pojedinca navodno inspiriranog ISIS-om", napisao je Patel na platformi X. U nastavku je dodao kako su ovom akcijom "nedvojbeno spašeni životi".