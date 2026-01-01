KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Švicarski noćni klub gdje je 47 ljudi stradalo u požaru u ranim satima na Novu godinu prije buktinje prikazivao je videozapise konobarica koje su prije požara posluživale zapaljene boce šampanjca, piše New York Post. Jedan svjedok rekao kako se zbog jedne od tih boca, na koje su bile pričvršćene prskalice, zapalio strop u podrumskom baru 'Le Constellation'.

U spomenutom promo videu može se vidjeti kako žene u uskim haljinama i s neobičnim neonskim kacigama poslužuju zapaljene boce šampanjca za stolove u klubu koji se nalazi u poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana. Mlade konobarice ove boce nose iznad glave, a iskre gotovo da dodiruju niske stropove kluba.

Do sada je potvrđeno 47 poginulih i 115 ozlijeđenih nakon što je u požaru planuo sav zapaljivi materijal u prostoriji. Prema izjavama svjedoka, mnoge od žrtava također su bile zahvaćene stampedom koji je nastao jer je požar izazvao paničnu jurnjavu prema jedinim stepenicama koje su vodile izvan kluba.

Ovaj noćni klub inače ima kapacitet za primiti do 300 ljudi, a među stradalima je i više stranih turista.