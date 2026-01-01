Obavijesti

News

Komentari 2
NJIHOV 'SPECIJALITET'

KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj
3
Foto: Constellation Crans Montana/Youtube/Screenshot

Mlade konobarice s neonskim kacigama iznad glave su nosile boce s pričvršćenim prskalicama, a iskre su pritom gotovo dodirivale stropove kluba

Švicarski noćni klub gdje je 47 ljudi stradalo u požaru u ranim satima na Novu godinu prije buktinje prikazivao je videozapise konobarica koje su prije požara posluživale zapaljene boce šampanjca, piše New York Post. Jedan svjedok rekao kako se zbog jedne od tih boca, na koje su bile pričvršćene prskalice, zapalio strop u podrumskom baru 'Le Constellation'.

NAKON STRAŠNOG POŽARA Hrvatska ponudila da zbrine 10 pacijenata iz Švicarske: Čekamo odluku, a ima i jedan problem
Hrvatska ponudila da zbrine 10 pacijenata iz Švicarske: Čekamo odluku, a ima i jedan problem

U spomenutom promo videu može se vidjeti kako žene u uskim haljinama i s neobičnim neonskim kacigama poslužuju zapaljene boce šampanjca za stolove u klubu koji se nalazi u poznatom švicarskom skijalištu Crans-Montana. Mlade konobarice ove boce nose iznad glave, a iskre gotovo da dodiruju niske stropove kluba.

Do sada je potvrđeno 47 poginulih i 115 ozlijeđenih nakon što je u požaru planuo sav zapaljivi materijal u prostoriji. Prema izjavama svjedoka, mnoge od žrtava također su bile zahvaćene stampedom koji je nastao jer je požar izazvao paničnu jurnjavu prema jedinim stepenicama koje su vodile izvan kluba.

POŽAR NA SKIJALIŠTU FOTO Tuga u Švicarskoj: Ljudi na bdjenju u crkvi, u suzama nose cvijeće. Najmanje je 47 mrtvih
FOTO Tuga u Švicarskoj: Ljudi na bdjenju u crkvi, u suzama nose cvijeće. Najmanje je 47 mrtvih

Ovaj noćni klub inače ima kapacitet za primiti do 300 ljudi, a među stradalima je i više stranih turista.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Strava u Švicarskoj, 47 mrtvih. Svjedok (19): Bilo je kao u horor filmu. Ljudi su vrištali...
VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO Strava u Švicarskoj, 47 mrtvih. Svjedok (19): Bilo je kao u horor filmu. Ljudi su vrištali...

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Grlić Radman izrazio sućut švicarskom kolegi: Povjeravaju ima li među poginulima Hrvata
HOROR NA SKIJALIŠTU

Grlić Radman izrazio sućut švicarskom kolegi: Povjeravaju ima li među poginulima Hrvata

Ministar Grlić Radman izrazio sućut Švicarskoj i poručio da je Hrvatska spremna pomoći nakon tragedije u Crans-Montani

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026