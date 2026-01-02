Prvo južina, a zatim nam stiže polarni udar: Najavili snijeg i temperature čak do -10°C!

Nakon razdoblja izražene južine, koja će donijeti obilnu kišu i za ovo doba godine neobično visoke temperature, slijedi nagli i drastičan preokret. Prema najnovijim prognozama, očekuje nas prodor vrlo hladnog zraka s istoka kontinenta koji će temperature spustiti duboko ispod nule, a u mnogim krajevima donijeti i snijeg, stvarajući prave zimske uvjete.

Kraj radnog tjedna obilježit će promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, pod snažnim utjecajem južine. Kiša će padati u većini krajeva, a lokalno može biti i obilnija, osobito na Jadranu i područjima uz njega. U višem gorju padat će susnježica i snijeg. Očekuje se umjeren i jak jugozapadnjak, na udare i olujan, a stvarat će probleme u prometu.

Foto: DHMZ

Dnevne temperature bit će relativno visoke, u unutrašnjosti od šest do deset, a na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih.

Za vikend stiže osjetno zahladnjenje i snijeg

Već tijekom subote osjetit će se početak velike promjene. Jugozapadni vjetar postupno će slabjeti i okretati na sjeveroistočni, čime će započeti pritjecanje osjetno hladnijeg zraka. Kiša će u gorju sve češće prelaziti u susnježicu i snijeg, a navečer i tijekom noći na nedjelju snježnih pahulja moglo bi biti i u nizinama središnje i istočne Hrvatske. U nedjelju se očekuje daljnji pad temperature, a povremeni snijeg stvarat će novi snježni pokrivač, ponajprije u gorskim i istočnim predjelima zemlje. Dok će Istra vjerojatno ostati uglavnom suha, ostatak zemlje ulazi u pravo zimsko razdoblje.

Polarni udar na vrhuncu početkom tjedna

Vrhunac hladnog vala očekuje se od ponedjeljka. Meteorolozi najavljuju mogućnost uspostave takozvanog 'Rex bloka' nad sjevernom Europom, atmosferskog sustava koji učinkovito blokira topliji zrak sa zapada i otvara "autocestu" za prodor ledene zračne mase s istoka i sjeveroistoka kontinenta izravno prema našim krajevima. To će uzrokovati drastičan pad temperatura koje će se u mnogim mjestima spustiti u "debeli" minus. U Gorskoj Hrvatskoj, primjerice, noćne i jutarnje temperature mogle bi padati i do -15 °C. Iznimno hladno bit će i na Jadranu, što nije uobičajeno.

Prognoze pokazuju kako bi se temperature u zaleđu mogle spustiti i do vrlo hladnih -9 °C. Čak i Split, prema trenutnim modelima, oko osmog siječnja može očekivati temperature oko nule uz mogućnost slabog snijega.