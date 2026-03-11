FBI UPOZORIO POLICIJU! 'Iran bi mogao dronovima napasti Kaliforniju!'. Oglasio se Trump

Američke sigurnosne službe podigle su razinu pripravnosti na zapadnoj obali nakon što je FBI poslao upozorenje policijskim upravama u Kaliforniji. Prema dokumentu koji je vidio ABC News, postoji mogućnost da bi Iran mogao pokušati uzvratiti na američke vojne napade i to napadima dronovima prema teritoriju SAD-a. U upozorenju se navodi kako su američke obavještajne službe došle do informacija da je Iran još početkom veljače 2026. razmatrao scenarij iznenadnog napada bespilotnim letjelicama. Navodno bi dronovi mogli biti lansirani s neidentificiranog plovila koje bi se nalazilo uz američku obalu, a potencijalne mete bile bi negdje u Kaliforniji. Ipak, sigurnosni dokument naglašava da zasad nema konkretnih podataka o točnom vremenu, načinu napada, ciljevima niti osobama koje bi ga mogle izvesti. Drugim riječima, riječ je o upozorenju koje služi da se policija i lokalne vlasti pripreme za potencijalni scenarij.

Upozorenje je stiglo u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa vodi intenzivnu vojnu kampanju protiv Irana. Teheran je već uzvratio nizom napada dronovima na ciljeve diljem Bliskog istoka, pa američke službe strahuju da bi se sukob mogao proširiti i izvan te regije.

Glasnogovornica FBI-eva ureda u Los Angelesu nije željela komentirati navode iz medija, dok iz Bijele kuće također nije odmah stigla službena reakcija.

Novinari su pak Trumpa ispred Bijele kuće upitali je li zabrinut o mogućim napadima na američkom tlu, na što je američki predsjednik odgovorio:

- Ne, nisam.

Istodobno, američke obavještajne agencije već neko vrijeme upozoravaju na još jednu prijetnju – sve veću upotrebu dronova među meksičkim narkokartelima. Postoji bojazan da bi takva tehnologija mogla biti iskorištena za napade na američke vojnike i policajce uz granicu s Meksikom.

U jednom sigurnosnom biltenu iz rujna 2025. čak se spominjala informacija da su pojedini karteli razmatrali korištenje dronova napunjenih eksplozivom protiv američkih snaga. Takav napad na američkom tlu bio bi bez presedana, ali analitičari upozoravaju da nije nemoguć.

Bivši šef obavještajnog odjela američkog Ministarstva domovinske sigurnosti John Cohen kaže da postoji realna opasnost od širenja 'rata dronovima'. Prema njegovim riječima, Iran već ima razvijene mreže i kontakte u Meksiku i Južnoj Americi, kao i tehnologiju koja bi mu omogućila takve operacije.

Zbog svega toga FBI je odlučio na vrijeme upozoriti lokalne vlasti. Stručnjaci naglašavaju da je takva razmjena informacija ključna kako bi policija i sigurnosne službe bile spremne reagirati na potencijalne prijetnje.