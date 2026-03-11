Obavijesti

MOJTABA HAMNEI

Novi iranski vođa ima prijelom noge, u bolnici je: 'Na sigurnom je, ali nije u stanju govoriti...'

Foto: Morteza Nikoubazl

U trenutku napada, ajatolah Ali Hamenei bio je u svojoj rezidenciji s nekoliko članova obitelji. Među ubijenima su bili i Mojtabina supruga Zahra te njegov sin tinejdžer Mohammad Bagher

Novi iranski vođa Mojtaba Hamnei zadobio je prijelom noge i još nekoliko lakših ozljeda već prvog dana bombardiranja koje su pokrenuli SAD i Izrael, doznaje CNN.  Navode kako ima modricu kod lijevog oka i više posjekotina na licu. Mojtaba se nije pojavio u javnosti otkad je odabran za novog vrhovnog vođu Irana.

- On je na sigurnom, nema razloga za zabrinutost - kazao je sin iranskog predsjednika Masouda Pezeškiana, Yousef. Otkako je objavljeno da Hamnei preuzima najvišu dužnost u zemlji, on se još nije pojavio niti oglasio u javnosti. 

Veleposlanik Alireza Salarian rekao je da je novi vođa imao sreće što je preživio napad na rezidenciju pokojnog ajatolaha.

- Mislim da nije u stanju održati govor - dodao je.

Napad je bio prvog dana zračnih napada na Iran predvođenih SAD-om, kada je ciljan prostrani predsjednički kompleks u središtu Teherana. Bio je to 10. dan svetog mjeseca ramazana, rekao je veleposlanik.

U trenutku napada, ajatolah Ali Hamenei bio je u svojoj rezidenciji s nekoliko članova obitelji. Među ubijenima su bili i Mojtabina supruga Zahra te njegov sin tinejdžer Mohammad Bagher. Prema izvješćima iranskih medija, supruga Alija Hameneija, Mansour, preminula je tri dana nakon zračnog napada.

- Pokojni vrhovni vođa ubijen je sa svojom suprugom, kćeri, zetom i s kćerinom 14-mjesečnom bebom. Bili su u svojoj kući blizu predsjedničkog ureda. Ubijeni su i visoki zapovjednici jer su i oni bili pozvani. Vrhovni vođa imao je četiri sina i dvije kćeri te je zapravo živio na istom mjestu gdje je i radio - otkrio je Salarian, koji je bio u Iranu kada je započela ofenziva.

