POVIJESNA ODLUKA Iz rezervi se pušta 400 milijuna barela nafte

Međunarodna agencija za energiju (IEA) potvrdila je u srijedu kako su njezine 32 zemlje članice jednoglasno dogovorile povijesno oslobađanje 400 milijuna barela nafte iz strateških zaliha. Odluka je donesena kao izravan odgovor na rat u Iranu i posljedični kaos na energetskim tržištima, koji je potaknut gotovo potpunom blokadom Hormuškog tjesnaca. Riječ je o daleko najvećoj koordiniranoj intervenciji u pedesetogodišnjoj povijesti te organizacije, utemeljene upravo radi osiguravanja energetske stabilnosti u kriznim vremenima. Prethodni rekord postavljen je 2022. godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, kada je na tržište pušteno 182,7 milijuna barela.

Najveća intervencija u povijesti

Ova akcija predstavlja najagresivniji energetski i financijski odgovor na sukob koji je zaustavio ključne svjetske rute za transport nafte. Članice IEA-e zajedno raspolažu s više od 1,2 milijarde barela u javnim hitnim zalihama, uz dodatnih 600 milijuna barela koje industrija drži pod vladinom obvezom.

Izvršni direktor IEA-e, Fatih Birol, izjavio je kako je sukob na Bliskom istoku izazvao goleme posljedice za globalna tržišta nafte i plina.

​- Ovo je velika akcija s ciljem ublažavanja trenutnih posljedica poremećaja na tržištima. Naftni izazovi s kojima se suočavamo su bez presedana, stoga mi je drago što su zemlje članice odgovorile kolektivnom akcijom bez presedana.

Iako detalji o doprinosu svake pojedine zemlje još nisu u potpunosti objavljeni, Japan je najavio da će predvoditi inicijativu i započeti s oslobađanjem svojih zaliha već sljedećeg tjedna. Njemačka i Austrija također su potvrdile svoje sudjelovanje. Očekuje se da će Sjedinjene Američke Države, koje posjeduju najveće svjetske strateške rezerve, osigurati najveći udio.

Odgovor na blokadu ključnog svjetskog prolaza

Odluka je izravna posljedica gotovo potpune obustave prometa kroz Hormuški tjesnac, uski pomorski prolaz uz obalu Irana kroz koji inače prolazi otprilike četvrtina svjetske nafte transportirane morem. Zbog iranskih napada na komercijalne brodove i opasnosti od postavljanja mina, promet je postao prerizičan za gotovo sve tankere.

Ova blokada s tržišta svakodnevno uklanja oko 20 milijuna barela sirove nafte i naftnih derivata, što je izazvalo skok cijena nafte na gotovo 120 dolara po barelu ranije ovog tjedna. Zbog nemogućnosti izvoza i popunjenih skladišta, neke zaljevske zemlje poput Iraka i Kuvajta bile su prisiljene smanjiti proizvodnju.

Zalihe nisu trajno rješenje

Unatoč rekordnoj količini, analitičari upozoravaju da 400 milijuna barela može pokriti gubitke zbog blokade tjesnaca za manje od mjesec dana. Iz investicijske tvrtke Macquarie poručili su kako "strateške rezerve nisu trajno rješenje" te da će se nafta nastaviti ponašati kao "meme dionica" dok se ne postigne mir.

S time se složio i sam Birol, koji je naglasio da je intervencija tek privremena mjera.

​- Da budemo jasni, najvažnija stvar za povratak stabilnim tokovima nafte i plina je nastavak tranzita kroz Hormuški tjesnac.