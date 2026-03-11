Prvi rezultati istrage! SAD kriv za napad na iransku školu: U napadu najmanje 165 mrtvih..

Vojna istraga utvrdila je kako je SAD odgovoran za smrtonosni napad na iransku osnovnu školu, objavio je NY Times pozivajući se na više izvora upoznatih sa situacijom. Napad 28. veljače na zgradu osnovne škole za djevojčice u iranskom Minabu dogodio se zbog greške u odabiru cilja. Američke snage su tog dana izvodile napade na obližnju bazu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se nalazi tik uz školu. Prema preliminarnim nalazima istrage, školska zgrada je nekad u prošlosti, prije više od deset godina, bila dio tog vojnog kompleksa, ali je kasnije odvojena zidom i pretvorena u osnovnu školu za djevojčice.

- Časnici u američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM) koristili su zastarjele koordinate cilja koje je dostavila Agencija za obrambenu obavještajnu djelatnost (DIA), rekli su izvori upućeni u istragu - navodi NY Times.

Dužnosnici ističu da su nalazi još preliminarni i da ostaju ključna neodgovorena pitanja. Prije svega zašto zastarjeli podaci nisu bili ponovno provjereni i ažurirani prije izvođenja napada.

U užasnom napadu je, ovisno o izvoru, poginulo najmanje 165 ljudi, većinom djevojčica, objavili su iranski mediji.

Američki predsjednik Donald Trump prvo je za napad okrivio Iran, govoreći kako su njihove rakete neprecizne.

Kasnije, kad su ga novinari 'pritisnuli' s dokazima, kazao je kako ne zna dovoljno otome, ali da je spreman prihvatiti rezultate istrage, što god oni pokažu.

