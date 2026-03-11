Obavijesti

News

Komentari 6
A TRUMP JE KRIVIO IRAN...

Prvi rezultati istrage! SAD kriv za napad na iransku školu: U napadu najmanje 165 mrtvih..

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prvi rezultati istrage! SAD kriv za napad na iransku školu: U napadu najmanje 165 mrtvih..
Foto: 24sata

"Časnici u američkom Središnjem zapovjedništvu koristili su zastarjele koordinate cilja koje je dostavila Agencija za obrambenu obavještajnu djelatnost (DIA), rekli su izvori upućeni u istragu", piše NY Times...

Vojna istraga utvrdila je kako je SAD odgovoran za smrtonosni napad na iransku osnovnu školu, objavio je NY Times pozivajući se na više izvora upoznatih sa situacijom. Napad 28. veljače na zgradu osnovne škole za djevojčice u iranskom Minabu dogodio se zbog greške u odabiru cilja. Američke snage su tog dana izvodile napade na obližnju bazu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se nalazi tik uz školu. Prema preliminarnim nalazima istrage, školska zgrada je nekad u prošlosti, prije više od deset godina, bila dio tog vojnog kompleksa, ali je kasnije odvojena zidom i pretvorena u osnovnu školu za djevojčice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Iran: Snimka napada na školu 01:26
Iran: Snimka napada na školu | Video: 24sata/X

- Časnici u američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM) koristili su zastarjele koordinate cilja koje je dostavila Agencija za obrambenu obavještajnu djelatnost (DIA), rekli su izvori upućeni u istragu - navodi NY Times.

Dužnosnici ističu da su nalazi još preliminarni i da ostaju ključna neodgovorena pitanja. Prije svega zašto zastarjeli podaci nisu bili ponovno provjereni i ažurirani prije izvođenja napada.

MOJTABA HAMNEI Novi iranski vođa ima prijelom noge, u bolnici je: 'Na sigurnom je, ali nije u stanju govoriti...'
Novi iranski vođa ima prijelom noge, u bolnici je: 'Na sigurnom je, ali nije u stanju govoriti...'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump optužuje Iran za napad na djevojačku školu u kojoj je ubijeno 175 ljudi: ‘Po mom mišljenu to je učinio Iran’ 00:44
Trump optužuje Iran za napad na djevojačku školu u kojoj je ubijeno 175 ljudi: ‘Po mom mišljenu to je učinio Iran’ | Video: 24sata/Reuters

U užasnom napadu je, ovisno o izvoru, poginulo najmanje 165 ljudi, većinom djevojčica, objavili su iranski mediji.

Američki predsjednik Donald Trump prvo je za napad okrivio Iran, govoreći kako su njihove rakete neprecizne.

Kasnije, kad su ga novinari 'pritisnuli' s dokazima, kazao je kako ne zna dovoljno otome, ali da je spreman prihvatiti rezultate istrage, što god oni pokažu.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Iran, masovna grobnica 00:37
Iran, masovna grobnica | Video: 24sata/Reuters
USKO GRLO VIDEO Iran minira Hormuz! SAD napao iranske brodove
VIDEO Iran minira Hormuz! SAD napao iranske brodove

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Sve više nesuglasica između SAD-a i Izraela oko završetka rata: Novi kaos u Hormuzu...
IZ MINUTE U MINUTU

Sve više nesuglasica između SAD-a i Izraela oko završetka rata: Novi kaos u Hormuzu...

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026