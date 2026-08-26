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BIVŠI MINISTAR OBRANE

Fedorov: Čini mi se da polako gubimo rat protiv Rusije

Piše Filip Sulimanec,
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Fedorov: Čini mi se da polako gubimo rat protiv Rusije
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Foto: Anatolii Stepanov
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Fedorov, mladi reformator čija je smjena prošlog mjeseca izazvala višetjedne prosvjede, rekao je da Ukrajini nedostaje cjelokupna vizija kako pobijediti u četverogodišnjem sukobu te da je sputava neuspjeh u inovacijama

Čini se da Ukrajina polako gubi rat protiv Rusije, izjavio je za Reuters smijenjeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, upozorivši da Kijev ima prozor od nekoliko mjeseci za donošenje ključnih odluka potrebnih da bi preokrenuo situaciju u svoju korist.

Fedorov, mladi reformator čija je smjena prošlog mjeseca izazvala višetjedne prosvjede, rekao je da Ukrajini nedostaje cjelokupna vizija kako pobijediti u četverogodišnjem sukobu te da je sputava neuspjeh u inovacijama. Ukorijenjena korupcija i mreže patronaže, kao i nedostatak političke neovisnosti u državnim institucijama, također koče zemlju, izjavio je u intervjuu za Reuters.

Former Ukraine’s Defence Minister Fedorov speaks during interview with Reuters in Kyiv
Foto: Anatolii Stepanov

"Mislim da je sada prekretnica koja će odrediti našu buduću putanju, ali izgleda kao da postupno, polako gubimo", rekao je Fedorov, što predstavlja značajan otklon od službene retorike Kijeva.

Ukrajina i dalje ima "svaku priliku" za pobjedu, ali joj je hitno potreban plan za okončanje rata, dodao je.

Ured ukrajinskog predsjednika u odgovoru na Fedorovljeve komentare poručio je da je on bio pozitivan u pogledu vođenja rata dok je bio u ministarstvu te da je jedino što se promijenilo njegov osobni status.

Rusija mjesečno zasipa ukrajinske tvornice i skladišta desecima balističkih projektila, koje Ukrajina većinom ne uspijeva oboriti jer joj ponestaje presretača. Iako Rusija osvaja manje teritorija nego prošle godine, i dalje polako napreduje u Donbasu, dok su rijetke ukrajinske linije rovova na prvoj crti popunjene uglavnom nemotiviranim ročnicima.

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Ukrajina je, s druge strane, pojačala vlastite napade dronovima i projektilima duboko unutar teritorija Rusije, pogađajući ključne vojne tvornice, uzrokujući ozbiljnu štetu na rafinerijama nafte i stvarajući nestašice goriva diljem zemlje.

Anketa provedena krajem srpnja pokazala je da 82 % Ukrajinaca vjeruje u pobjedu Ukrajine, iako većina očekuje da će se borbe nastaviti u 2027. godini ili kasnije.

Fedorov (35) smijenjen je šest mjeseci nakon imenovanja, nakon što je pokrenuo reforme javne nabave i mobilizacije koje su ga dovele u izravan sukob s vojnim establišmentom i političkim suparnicima.

Prošlog je tjedna uzdrmao ukrajinsku političku scenu postavši prvi značajni političar koji je zatražio održavanje izbora u ratno vrijeme, osuđujući "sistemsku" krizu upravljanja državom.

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