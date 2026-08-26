Ukrajina opet udarila na 'ruski Amazon'. Stvorila se buktinja

Nakon udara na Ozon, Ukrajina je ponovno napala rivalski Wildberries. Ukrajinska vojska je pogodila logistički centar Wildberriesa u Kotovsku u Tambovskoj oblasti, zapalivši objekt.

The Wildberries logistics hub in Kotovsk, Tambov Oblast, is heavily burning after another Ukrainian drone attack overnight. Russian authorities say the fire has already spread across around 40,000 m² of the 108,000 m² complex.



Kotovsk was also one of the very first Wildberries… pic.twitter.com/P24k0oz1yy — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 26, 2026

Guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov kasnije je izvijestiljivao da je objekt Wildberriesa pogođen tijekom "masovnog napada dronovima" na tu regiju. Požar na lokaciji zahvatio je površinu od preko 100.000 četvornih metara, rekao je. Jedan zaposlenik Wildberriesa ozlijeđen je tijekom napada, dodao je Pervišov.

Posljednji zabilježeni ukrajinski udar na Wildberries dogodio se 16. kolovoza, kada je pogođen najveći logistički centar te tvrtke tijekom velikog napada na Moskovsku oblast, priopćio je Glavni stožer.

Ukrajina redovito izvodi udare duboko unutar Rusije u nastojanju da smanji sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata. Proteklih su dana ukrajinske snage gađale objekte glavnog konkurenta Wildberriesa, tvrtke Ozon. Ukrajinske snage pokrenule su 24. kolovoza masovni noćni napad na Rusiju, pogodivši logističke centre Ozona, obrambeno-industrijski kompleks Kombinat Kamenskij i borbeni zrakoplov MiG-29, između ostalih ciljeva, priopćila je ukrajinska vojska.

Logistički centri Ozona navodno su pogođeni i u Samarskoj oblasti u Rusiji 22. kolovoza te u gradu Orenburgu u noći na 23. kolovoza.