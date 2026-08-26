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RAT U UKRAJINI

Ukrajina opet udarila na 'ruski Amazon'. Stvorila se buktinja

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajina opet udarila na 'ruski Amazon'. Stvorila se buktinja
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Ukrajina redovito izvodi udare duboko unutar Rusije u nastojanju da smanji sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata

Nakon udara na Ozon, Ukrajina je ponovno napala rivalski Wildberries. Ukrajinska vojska je pogodila logistički centar Wildberriesa u Kotovsku u Tambovskoj oblasti, zapalivši objekt. 

Guverner Tambovske oblasti Jevgenij Pervišov kasnije je izvijestiljivao da je objekt Wildberriesa pogođen tijekom "masovnog napada dronovima" na tu regiju. Požar na lokaciji zahvatio je površinu od preko 100.000 četvornih metara, rekao je. Jedan zaposlenik Wildberriesa ozlijeđen je tijekom napada, dodao je Pervišov.

Posljednji zabilježeni ukrajinski udar na Wildberries dogodio se 16. kolovoza, kada je pogođen najveći logistički centar te tvrtke tijekom velikog napada na Moskovsku oblast, priopćio je Glavni stožer.

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Ukrajina redovito izvodi udare duboko unutar Rusije u nastojanju da smanji sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata. Proteklih su dana ukrajinske snage gađale objekte glavnog konkurenta Wildberriesa, tvrtke Ozon. Ukrajinske snage pokrenule su 24. kolovoza masovni noćni napad na Rusiju, pogodivši logističke centre Ozona, obrambeno-industrijski kompleks Kombinat Kamenskij i borbeni zrakoplov MiG-29, između ostalih ciljeva, priopćila je ukrajinska vojska.

Logistički centri Ozona navodno su pogođeni i u Samarskoj oblasti u Rusiji 22. kolovoza te u gradu Orenburgu u noći na 23. kolovoza.

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