Sud u Beogradu Fehira pustio na slobodu: Izlazi već danas

Viši sud u Beogradu osudio je u srijedu Krunoslava Fehira na šest mjeseci zatvora zbog upletenosti u ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. u "slučaju garaža" i naložio da danas bude pušten na slobodu budući da se u kaznu uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru. Fehir je proglašen krivim zbog pripadnosti Branimirovoj osječkoj bojni (BOB), ali su u obzir uzete olakotne okolnosti. Srbijanska policija Fehira je uhitila sredinom lipnja ove godine na graničnom prijelazu s Hrvatskom na temelju tjeralice, a suđenje je započelo 12. studenoga i okončano 2. prosinca završnim riječima tužiteljstva i obrane.

Srbijansko Tužiteljstvo za ratne zločine (TRZ) teretilo je Fehira, kao pripadnika BOB-a za ratne zločine nad Srbima po zapovijedi Branimira Glavaša u ljeto 1991. godine u Osijeku.

Tužiteljica srbijanskog TRZ Gordana Jekić Bradajić istaknula je u završnoj riječi da tužiteljstvo ostaje pri navodima iz optužnice, te da je predloženim i izvedenim dokazima nesumnjivo da je Fehir počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret i samom pripadnošću postrojbi BOB.

Ocijenila je da Fehir na suđenju nije uspio objasniti kako ga je njegov otac Josip Fehir prisilio da kao 16-godišnji mladić postane član BOB-a niti zbog čega se tome nije suprotstavio, te da je "radnja kaznenog djela počinjena samim pristupanjem skupini".

Tužiteljstvo je za Fehira predložio kaznu u okviru minimalne, a prema članu 145 Kaznenog zakonika iz razdoblja za koje mu se sudi, za to kazneno djelo propisana je kazna od najmanje godinu dana, ali ju sud može i dodatno ublažiti.

Sud je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir to što je Krunoslav Fehir u vrijeme za koje ga se tereti optužnicom bio stariji maloljetnik i da je bio krunski svjedok na suđenju Branimiru Glavašu, u Hrvatskoj prvostupanjski osuđenom za ratne zločine nad srpskim civilima.

Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović čak se prije izricanja nadao i oslobađajućoj presudi. "Imajući u vidu izvedene dokaze i ono što smo u završnoj riječi čuli od tužiteljstva - to daje nadu da možemo očekivati pravednu odluku, možda čak i oslobađajuću", rekao je Hini.

On je podsjetio da je Fehir u pritvoru već skoro šest mjeseci, nakon što je uhićen 15. lipnja.

"Možda će sud i to prihvatiti kao razlog koji ide u prilog mom branjeniku", dodao je Fehirov odvjetnik.