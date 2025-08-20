Obavijesti

News

Komentari 0
BUDITE OPREZNI

Fekalije u moru: Kupanje na plaži Tehnička radiona u Pločama zabranjeno...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Fekalije u moru: Kupanje na plaži Tehnička radiona u Pločama zabranjeno...
Zadar: Kupanje na rivi | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom sedmog redovitog ispitivanja kakvoće mora, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Na plaži Tehnička radiona u Pločama more je onečišćeno fekalijama, odnosno bakterijom Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporuča kupanje, izvijestila je u srijedu Dubrovačko-neretvanska županija.

Kratkotrajno onečišćenje fekalijama potvrđeno je tijekom sedmog redovitog ispitivanja kakvoće mora, kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

STRAŠNO VIDEO Nezapamćeno divljanje i glisiranje: U jednom danu 68 prekršaja! Većinom su stranci
VIDEO Nezapamćeno divljanje i glisiranje: U jednom danu 68 prekršaja! Većinom su stranci

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Tehnička radiona Ploče prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli", navode iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja o kojem je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne inspekcije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025