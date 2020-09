Fenomenalna fotka pijavice: 'Nisam ni znao jesam li ju uspio uhvatiti, sve se baš brzo odvilo'

Savršen trenutak pijavice kako dodiruje more uslikao je Dražen Suvić, istarski fotograf. Fotografija je osvanula na Facebooku, a nama je ispričao kako se i kada počeo baviti ovim zanimljivim hobijem...

<p>Savršena fotografija pijavice osvanula je na Facebook profilu IstraMeta, a uslikao ju je fotograf <strong>Dražen Suvić</strong>. Za 24sata ispričao je kako je uspio fotkati takav prizor. </p><p>- Sve se odvilo u manje od pola minute. Taman sam postavio kameru na prozor, opalio sam par fotki ne znajući kako će ispasti. Tek sam na računalu vidio da sam ju ulovio kada je dotakla more - rekao je Dražen.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pijavica kod Mljeta </strong></p><p>- Ovim se bavim iz čistog hobija, najčešće slikam vremenske nepogode, a baziram se na munjama. Sve je počelo prije par godina. Skupila se ekipa i rekli smo si međusobno, idemo fotkati munje i eto, ostalo je tako sve do danas - dodaje. </p><p>U prilog mu, kako kaže, ide mjesto stanovanja. Nalazi se točno između Rijeke i Opatije, a s prozora gleda na Kvarnerski zaljev. </p><p>- Lokacija mi puno znači. Kada je jako loše vrijeme ne moram izlaziti van iz kuće već mogu fotkati s prozora - objašnjava fotograf. </p><p>- Imam dobru kameru, no nije najbolja, ali da se ne lažemo, od kada smo krenuli s ovim hobijem, fotkali smo s čim god smo stigli. Samo još s krumpirom nismo - rekao je kroz smijeh. </p><p>Dražen fotografije objavljuje na svom Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/dsuvic/" target="_blank">Dražen Suvić Photography</a>. </p>